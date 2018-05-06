СОЧИ / СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Тепловой аэростат "Россия" совершил первый в истории перелет через Керченский пролив, добравшись из Краснодарского края в Крым и символически соединив два российских берега, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

По сообщению краевых властей, символический перелет был посвящен Дню Победы. Аэростат вылетел в воскресенье утром из Темрюкского района и спустя два часа приземлился в Керчи. На борту воздухоплавательного аппарата были памятные подарки — амфора с вином и виноградная лоза. Как рассказали РИА Новости в Федерации воздухоплавания Ставропольского края, аэростатом управлял совместный экипаж из двух пилотов – Виталия Ненашева и Сергея Белорусова.

"Сегодня, конечно, символическое событие, потому что это малая копия аэростата "Россия", который будет поднят осенью этого года нашим русским путешественником, исследователем Федором Конюховым. Этот шар построен для тренировки, для подготовки к полету. Аэростат объемом 4 тысячи кубометров, полет через Керченский пролив осуществляется впервые", — сказал журналистам представитель организаторов полета — член правления благотворительного фонда святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Родион Шеин.

Как говорится в письме фонда на адрес администрации Кубани, на оболочку аэростата были нанесены флаги России и всех регионов страны. Также в честь Дня Победы на оболочке представлены орден Победы, орден Отечественной войны и орден Ушакова. Мероприятие состоялось при поддержке Русского географического общества, совета министров Крыма, администрации Керчи, а также ряда общественных организаций.

"Это историческое достижение, которое символически объединяет два наших региона, привлекает большое внимание и жителей Крыма и Краснодарского края, и туристов. Скоро нас объединит и Крымский мост, мы проведем общий курортный сезон. В преддверие этого сезона у нас заключены соглашения между профильными министерствами по туризму Крыма и Краснодарского края. Мы рассчитываем, что благодаря этому событию наш общий турпоток будет только расти", — заявил журналистам начальник отдела министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Георгий Грушин.

В свою очередь замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил РИА Новости, что в Краснодарский край аэростат отправят на автомобиле. По словам чиновника, в воскресенье аэростат устанавливают в центре Керчи на площади для демонстрации жителям города.

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