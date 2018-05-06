СОЧИ / СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Тепловой аэростат "Россия" совершил первый в истории перелет через Керченский пролив, добравшись из Краснодарского края в Крым и символически соединив два российских берега, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"Сегодня, конечно, символическое событие, потому что это малая копия аэростата "Россия", который будет поднят осенью этого года нашим русским путешественником, исследователем Федором Конюховым. Этот шар построен для тренировки, для подготовки к полету. Аэростат объемом 4 тысячи кубометров, полет через Керченский пролив осуществляется впервые", — сказал журналистам представитель организаторов полета — член правления благотворительного фонда святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Родион Шеин.
Как говорится в письме фонда на адрес администрации Кубани, на оболочку аэростата были нанесены флаги России и всех регионов страны. Также в честь Дня Победы на оболочке представлены орден Победы, орден Отечественной войны и орден Ушакова. Мероприятие состоялось при поддержке Русского географического общества, совета министров Крыма, администрации Керчи, а также ряда общественных организаций.
В свою очередь замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил РИА Новости, что в Краснодарский край аэростат отправят на автомобиле. По словам чиновника, в воскресенье аэростат устанавливают в центре Керчи на площади для демонстрации жителям города.
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