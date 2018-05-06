У берегов Севастополя нашли погибшую в 1909 году русскую подлодку "Камбала"

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Морская экспедиция в воскресенье установила местонахождение на дне у берегов Севастополя кормы крупной русской подводной лодки "Камбала", погибшей в 1909 году, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский.
"Совместная экспедиция РГО, Севастопольского госуниверситета и Высшего военно-морского училища имени Нахимова локализовала место гибели русской субмарины "Камбала". Курсанты Нахимовского училища это место вычислили. А мы с помощью бокового гидролокатора сегодня это место установили, так как оно было за долгие годы утеряно. Корма лодки находится на глубине 62 метров с возвышением над грунтом три метра, место – на траверсе бухты Круглая. Планируется изучение объекта с помощью глубоководных роботов", — рассказал Лебединский.
Летом 1909 года носовая часть лодки с находившимися в ней телами 15 подводников была поднята на поверхность, 12 моряков были захоронены на военном кладбище Севастополя. На могиле был сооружен памятник с использованием боевой рубки "Камбалы", сообщил Лебединский.
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