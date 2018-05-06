Коллектив "ВИМ-Авиа" полагает, что новый гендиректор авиакомпании исчез

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Коллектив "ВИМ-Авиа" считает, что новый гендиректор авиакомпании и его заместитель исчезли, что ставит под угрозу решение о выплате долгов по зарплате сотрудникам.
"Коллектив бывших сотрудников авиакомпании "ВИМ-Авиа" в лице своих общественных представителей выражает крайнюю озабоченность поведением руководства авиакомпании. Новый генеральный директор АК "ВИМ-Авиа" Лайко Андрей Константинович, а также замгендиректора Богачев Дмитрий Владимирович уже несколько дней недоступны по мобильной связи", — говорится в сообщении "ВИМ-Авиа".
В конце апреля, отмечается в сообщении, "заместитель генерального директора авиакомпании ВИМ-Авиа Д. В. Богачев заверил коллектив, что будут предприняты все возможные меры по изысканию средств для погашения образовавшейся задолженности по заработной плате в приоритетном порядке". Однако, по данным представителей коллектива, ни новый генеральный директор, ни его заместитель не планируют присутствовать на судебном заседании, мотивируя решение "отсутствием средств на командировку".
Суммарная задолженность по зарплате коллективу компании "ВИМ-Авиа" за период с июля 2017-го по апрель 2018 года составляет около 700 миллионов рублей.