Собянин посетил парад кадет и поздравил москвичей с наступающим Днём Победы

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил парад кадет на Поклонной горе и поздравил горожан с наступающим Днем Победы.
Мэр отметил, что на Поклонной горе во время парада собрались люди разных поколений, которых "объединяет любовь к отчизне и столице".
"Вместе с нами доблестные ветераны, военные службы, отважные офицеры, приумножающие славные ратные традиции. Вместе с нами смелая и прекрасная молодежь — наследники Победы, достойные отцов, дедов и прадедов", — добавил градоначальник.
"Кадеты Москвы — это смелость и достоинство, дисциплина, выправка, здоровый и активный образ жизни, это стремление приносить пользу обществу. Желаю вам, всем кадетам, успешно учиться, ценить дружбу и вырасти достойными гражданами", — заключил Собянин.
Также мэр вручил грамоты лучшим кадетским классам.
В настоящее время кадетским образованием в Москве охвачено 15 тысяч обучающихся, из которых 12,5 тысячb обучаются в кадетских классах в 168 московских школах и 2,5 тысячи в пяти кадетских образовательных организациях. Общее финансирование кадетского образования в системе департамента образования за пять лет составило 7,76 миллиарда рублей.
Поздравляю москвичей с Днем герба и флага нашего города! По традиции в этот праздник проводим в Парке Победы парад кадетского движения. Кадеты успешны в учебе и спорте. С каждым годом конкурс в кадетские классы все больше. Это будущие защитники города и Отечества. Я ими горжусь.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 мая 2018 г.