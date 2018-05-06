Собянин посетил парад кадет и поздравил москвичей с наступающим Днём Победы

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил парад кадет на Поклонной горе и поздравил горожан с наступающим Днем Победы.

"Дорогие ветераны, кадеты, дорогие москвичи поздравляю с Днем герба и флага Москвы, с наступающим Днем Победы. Символы Москвы напоминают нам, как важно оберегать нравственные ценности, быть стойкими защитниками веры и правды", — сказал он, выступая на параде.

Мэр отметил, что на Поклонной горе во время парада собрались люди разных поколений, которых "объединяет любовь к отчизне и столице".

"Вместе с нами доблестные ветераны, военные службы, отважные офицеры, приумножающие славные ратные традиции. Вместе с нами смелая и прекрасная молодежь — наследники Победы, достойные отцов, дедов и прадедов", — добавил градоначальник.

Он подчеркнул, что проведение парада кадет в канун Дня Победы стало доброй традицией, и отметил, что столичные кадеты ярко проявляют себя в учебе, творчестве и спорте.

"Кадеты Москвы — это смелость и достоинство, дисциплина, выправка, здоровый и активный образ жизни, это стремление приносить пользу обществу. Желаю вам, всем кадетам, успешно учиться, ценить дружбу и вырасти достойными гражданами", — заключил Собянин.

Также мэр вручил грамоты лучшим кадетским классам.

В настоящее время кадетским образованием в Москве охвачено 15 тысяч обучающихся, из которых 12,5 тысячb обучаются в кадетских классах в 168 московских школах и 2,5 тысячи в пяти кадетских образовательных организациях. Общее финансирование кадетского образования в системе департамента образования за пять лет составило 7,76 миллиарда рублей.