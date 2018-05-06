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Общество

Имя летчика, разбившегося в Сирии, выгравировали на стеле в Саратове

13:1006.05.2018
(обновлено: 14:15 06.05.2018)
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© РИА Новости / Эдуард ДемьянецЦеремония в честь нанесения имени погибшего в Сирии летчика Артема Кулиша на мемориал Землякам, погибшим в локальных войнах. 6 мая 2018Церемония в честь нанесения имени погибшего в Сирии летчика Артема Кулиша на мемориал Землякам, погибшим в локальных войнах. 6 мая 2018
© РИА Новости / Эдуард Демьянец

САРАТОВ, 6 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Церемония в честь нанесения имени погибшего в Сирии летчика Артема Кулиша на мемориал "Землякам, погибшим в локальных войнах" состоялась в воскресенье в парке Победы в Саратове, передает корреспондент РИА Новости.

Российский истребитель Су-30СМ. архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ

Митинг и церемония по занесению на мемориал имени погибшего при исполнении служебно-боевой задачи в Сирии старшего летчика вертолетного звена Ми-24 майора Артема Кулиша прошла по инициативе "Боевого братства" и "Российского союза ветеранов Афганистана". Мероприятие состоялось в рамках празднования дня российской армии и дня памяти великомученика Георгия Победоносца. У мемориала был выставлен почетный караул, один кадет перед памятником стоял с портретом Кулиша.

На церемонии собрались около 250 человек. В частности, на ней присутствовали мать Кулиша Татьяна Долбилина и другие его родственники, представители областного правительства, курсанты, школьники, военные, представители ветеранских и общественных организаций региона. Память погибшего вертолетчика почтили минутой молчания.

"Это очень тяжело матери пережить своего сына. Артем был очень добрым, ласковым мальчишкой, был любим, любил свою семью, маму, сестру. Как и все мальчишки, когда вырос, бегал на аэродром смотреть вертолеты, так как у нас (в Пугачеве) был вертолетный полк. Окончил школу, поступил в Сызранское авиационное училище. Очень любил летать, но очень мало отлетал", — сказала на церемонии мать майора Кулиша.

Татьяна Долбилина отметила, что ее сын служил в Бердском военном полку Новосибирской области, летал в командировки, бывал в Таджикистане и Сирии. "Так получилось, что перед Новым годом была командировка, опять была Сирия, он улетел и не вернулся… Молодым будущим офицерам хочется сказать, чтобы они исполняли свой воинский долг, защищали родину, свои семьи и чтобы все возвращались", — добавила она.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель вольского районного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Евдокимов на церемонии отметил, что лётчики армейской авиации всегда находятся на острие атаки. "Сегодня мы чествуем героев, чьи имена высечены на этой стеле и, в первую очередь, майора Артёма Кулиша, павшего смертью храбрых на сирийской земле. Он погиб там, но защищал нашу землю, нас с вами… Дай бог, чтобы это имя на этих стелах было последним", — сказал он.

"На этом святом месте, на этом мемориале и в наши сердца навечно занесено имя Артёма Николаевича. Мы будем всегда помнить его", — отметил на церемонии заместитель командира 22-й гвардейской авиационной дивизии Олег Михайлишин. Он рассказал, что в воскресенье в рамках репетиции воздушного парада ко Дню Победы саратовские авиаторы посвятили свой полет памяти всех, кто не вернулся из боя.

По окончании митинга его участники возложили к мемориалу красные розы и гвоздики, а курсанты Сызранского высшего авиационного училища прошли торжественным маршем.

Российский истребитель Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мемориал "Землякам, погибшим в локальных войнах" был открыт в парке Победы на Соколовой горе в Саратове в 2009 году по инициативе "Боевого братства". В состав монумента входит фигура воина с тюльпаном и четыре стелы, на которые уже занесено свыше 350 имен погибших саратовцев.

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии 31 декабря 2017 года из-за технической неисправности, погибли оба пилота, одним из которых был Кулиш, борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему оказали медицинскую помощь. Местные власти уточнили, что уроженец Краснодарского края, выпускник Сызранского высшего авиационного училища Кулиш провел детство в городе Пугачев Саратовской области, там его 4 января и похоронили.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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lyuda.terenteva.55
Все погибшие в Сирии мужественные российские воины - это невосполнимая потеря для родных и близких, для всей России. Помним и скорбим. Царствие Небесное всем.
13:25
06.05.2018
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