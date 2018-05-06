Новая реставрация Кремля понадобится через 25-30 лет, заявил реставратор

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Башни и стены Московского Кремля, где сейчас идут реставрационные работы, снова потребуют реставрации через 25-30 лет, считает руководитель проекта, глава компании "Петербургский ренессанс" Иван Орынчук.

Масштабные реставрационные работы в Кремле, как ожидается, закончатся к концу 2020 года.

"Как практика показывает, для сохранения объекта в хорошем качестве реставрацию необходимо повторять раз в 25-30 лет. Если прошло 30 лет, то обязательно нужно делать", — сказал в интервью РИА Новости Орынчук.

Он объяснил это влиянием климата, свою роль играет экологический фактор.

"И позолота за это время приходит в некоторую непригодность, надо ее восстанавливать все-таки", — подчеркнул Орынчук.

Реставратор сказал, что также важно правильно эксплуатировать объект. "Кстати, надо отдать должное, в Кремле эксплуатация работает и хорошо поддерживает памятники", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru в 13.00.