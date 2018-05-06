Орынчук рассказал о предстоящей реставрации Боровицкой башни Кремля

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Предстоящая реставрация Боровицкой башни Московского Кремля представляет большой интерес для археологов и историков, заявил РИА Новости руководитель реставрационного проекта, глава компании "Петербургский ренессанс" Иван Орынчук.

Сейчас в Московском Кремле идут масштабные реставрационные работы, которые, как ожидается, закончатся к концу 2020 года.

Орынчук отметил, что реставрация башни включена в заключительный, третий этап работ, который должен быть завершен к концу 2020 года. В конце 2018 года закончат второй этап реставрационных работ.

По его словам, в ходе нынешнего этапа работ пока не нашли никаких реликвий.

"Нет. Может быть, что это еще впереди: реставрация Боровицкой башни представляет большой интерес. Но это уже третий этап работ", — сказал агентству Орынчук.

"Третий заключительный этап — это Боровицкая, Водовзводная башни и, соответственно, все прясла до Петровской башни", — пояснил реставратор.

Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru в 13.00.