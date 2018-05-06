МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Реставрация башен и стен Московского Кремля не стоит дороже других исторических и культурных объектов в Москве, заявил РИА Новости руководитель проекта, глава компании "Петербургский ренессанс" Иван Орынчук.
Он подчеркнул, что дополнительных расходов на реставрацию не понадобилось, поскольку была разработана проектная документация.
Орынчук также рассказал, что ограничений в сроках не было, поэтому реставрация шла и идет по графику.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.