МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Реставрация башен и стен Московского Кремля не стоит дороже других исторических и культурных объектов в Москве, заявил РИА Новости руководитель проекта, глава компании "Петербургский ренессанс" Иван Орынчук.

"Цифры (бюджет реставрации – ред.), естественно, я вам сейчас не буду раскрывать. Но могу сказать, что это не дороже, чем любой другой реставрационный объект в городе Москва и по России вообще. Цена везде примерно одинаковая", — сказал РИА Новости Орынчук.

Он подчеркнул, что дополнительных расходов на реставрацию не понадобилось, поскольку была разработана проектная документация.

Орынчук также рассказал, что ограничений в сроках не было, поэтому реставрация шла и идет по графику.

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