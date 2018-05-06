Второй этап реставрации Кремля закончится в 2018 году

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Второй этап реставрации башен и стен Московского Кремля должен завершиться к середине декабря, заявил в интервью РИА Новости руководитель проекта, глава компании "Петербургский ренессанс" Иван Орынчук.

Он пояснил, что второй этап включает реставрацию двух участков. "Один участок – это Александровский сад, а именно Комендантская, Оружейная башни и прясла между Троицкой и Боровицкой башнями. А второй участок – это Васильевский спуск от Спасской до Петровской башни, включая Беклемишевскую, Константино-Еленинскую, Набатную и Царскую башни", — сказал РИА Новости Орынчук.

"В настоящее время реставрация кремлевских стен и башен, в которой принимает участие 250 человек, в рамках второго этапа идет к завершению… До 15 декабря все работы по второму этапу должны быть завершены, все леса демонтированы", — отметил руководитель проекта. По его словам, все работы идут по графику и будут сделаны в срок.

Как рассказал Орынчук, больший фронт работ уже выполнен, к примеру, отреставрированы керамическая черепица, кирпичная кладка, выполнена вся работа по позолоте. Благоприятная погода в начале мая позволила также открыть верхние части Оружейной и Комендантской башни, а также полностью Царскую башню.

Он добавил, что в Александровском саду реставрационные работы будут завершены в ноябре, строительные леса там полностью демонтируют. Окончание реставрационных работ запланировано на конец 2020 года.

Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru в 13.00.