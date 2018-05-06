Сценарий инаугурации строгий, но его могут смикшировать, заявил Вилинбахов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сценарий инаугурации является строгим, но когда требуются какие-либо отклонения, ситуацию смикшируют, рассказал в интервью РИА Новости председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации — государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.

В понедельник, 7 мая, состоится инаугурация президента РФ Владимира Путина.

"Для любой церемонии сценарий является строгим, но другое дело, что само по себе искусство протокола всегда подразумевает, что если есть какие-то определенные ситуации, и если вдруг что-то по каким-то причинам не совсем так и требуются какие-то отклонения, то служба протокола всегда готова очень мягко ситуацию смикшировать", — сказал он.

Однако, по словам Вилинбахова, есть неизменные части сценария — сбор и размещение в залах гостей, внос символов президентской власти в помещение, где проходит церемония.

"Затем уже начало самой церемонии инаугурации – прибытие президента, проход президента через парадные залы в зал, где проходит принесение присяги, принятие присяги, подъем президентского штандарта над резиденцией в Кремле, салют и поздравление президента", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30.