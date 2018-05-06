Георгий Вилинбахов: инаугурация — торжественная, но простая церемония

В понедельник, 7 мая, в Кремле пройдет инаугурация вновь избранного президента России Владимира Путина, которая станет для него уже четвертой. Почему президент России приносит присягу именно в Андреевском зале, как и кем был разработан сценарий церемонии, можно ли его менять и кого приглашают на главное событие страны в интервью РИА Новости рассказал председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации, государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.
— Церемония инаугурации проводится в России не так давно и раньше залы выглядели совсем иначе, когда там проходили партсъезды. Вы участвовали в работе по их реконструкции? Как точно они восстановлены?
— Они восстановлены абсолютно точно. Эту работу вело Управление делами президента России под руководством Павла Бородина в 1995–1999 годах. Конечно, подробно изучали все детали, как и что должно быть сделано. К нам тогда обращались с вопросами, которые связаны с геральдикой и геральдическим оформлением. По этим вопросам мы консультировали. Все геральдическое оформление сейчас такое, какое существовало исторически.
— Андреевский зал — это главный церемониальный зал Кремля. В советские времена там было все разрушено и переделано, а потом это было все восстановлено. Поэтому главная церемония страны — инаугурация — проходит в главном церемониальном зале Большого Кремлевского дворца.
— Где была взята основа для сценария церемонии инаугурации в России? Речь идет о зарубежном опыте или опыте времен царской России?
— Если брать церемонию с самого начала, то это, конечно, сбор гостей в установленной одежде и в определенное время, размещение их в тех залах, где должна проходить церемония. Это внос символов президентской власти в помещение, где проходит церемония. Затем уже начало самой церемонии инаугурации — прибытие президента, проход президента через парадные залы в зал, где проходит принесение присяги, принятие присяги, подъем президентского штандарта над резиденцией в Кремле, салют и поздравление президента.
— Предусматривается ли участие иностранных гостей на церемонии инаугурации?
— Конечно, присутствует весь дипломатический корпус, послы. А также могут быть и другие иностранные гости, в том числе президенты других стран, если они были приглашены.
— Конечно, есть определенные принятые стандарты, которые всегда используются. Как правило, используется изображение штандарта президента и этого достаточно. Текст составляет служба протокола.
— Во время инаугурации Бориса Ельцина была не только речь президента, но также выступили патриарх и президент СССР Михаил Горбачев. Сейчас же с речью выступает только избранный глава государства. С чем связаны эти изменения?
— Вы видели все церемонии инаугурации. Были случаи, когда что-то шло не по сценарию? С отступлением от программы?
— Кто-то помогает президенту, чтобы он не ошибся?
— Ничего сложного нет. Но есть служба протокола, и если что-то нужно подсказать президенту, то они рядом. Их не видно, но в случае необходимости они сделают свою работу, потому что находятся поблизости.
— Президент получает символы власти — президентский знак, президентский штандарт и специальную копию Конституции. Насколько необходимы сейчас эти символы?
— Чем особенна копия Конституции, которую получает президент?
— Конечно, она переплетена иначе и напечатана не на такой бумаге, которую мы можем с вами купить в магазине. Но что касается текста, то он абсолютно такой же.