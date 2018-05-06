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Интервью

Георгий Вилинбахов: инаугурация — торжественная, но простая церемония

11:3006.05.2018
(обновлено: 11:41 06.05.2018)
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© РИА Новости / Максим ЗаговораГеоргий Вилинбахов. Архивное фотоГеоргий Вилинбахов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Заговора

В понедельник, 7 мая, в Кремле пройдет инаугурация вновь избранного президента России Владимира Путина, которая станет для него уже четвертой. Почему президент России приносит присягу именно в Андреевском зале, как и кем был разработан сценарий церемонии, можно ли его менять и кого приглашают на главное событие страны в интервью РИА Новости рассказал председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации, государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.

— Церемония инаугурации проводится в России не так давно и раньше залы выглядели совсем иначе, когда там проходили партсъезды. Вы участвовали в работе по их реконструкции? Как точно они восстановлены?

— Они восстановлены абсолютно точно. Эту работу вело Управление делами президента России под руководством Павла Бородина в 1995–1999 годах. Конечно, подробно изучали все детали, как и что должно быть сделано. К нам тогда обращались с вопросами, которые связаны с геральдикой и геральдическим оформлением. По этим вопросам мы консультировали. Все геральдическое оформление сейчас такое, какое существовало исторически.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Назван дресс-код инаугурации Путина
— Почему именно в Андреевском зале проходит церемония инаугурации президента?

— Андреевский зал — это главный церемониальный зал Кремля. В советские времена там было все разрушено и переделано, а потом это было все восстановлено. Поэтому главная церемония страны — инаугурация — проходит в главном церемониальном зале Большого Кремлевского дворца.

— Где была взята основа для сценария церемонии инаугурации в России? Речь идет о зарубежном опыте или опыте времен царской России?

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Гости церемонии инаугурации Путина получают памятную серебряную медаль
— В царской России не было таких церемоний, не было президента. Тогда была совершенно другая церемония — коронация государя императора. Естественно, когда готовилась наша церемония, служба протокола, которую возглавлял Владимир Шевченко, смотрела все варианты церемоний, которые проходят в других странах. Дело не в том, что мы брали какой-то зарубежный опыт и что-то копировали. В данном случае российские специалисты просто смотрели, как проходят такие церемонии, что входит в церемонию, какие есть составляющие. Поскольку самой президентской власти в России не было, нужно было понять, что и как происходит. И, исходя из здравого смысла, служба протокола создала российский сценарий. Для любой церемонии сценарий является строгим, но другое дело, что само по себе искусство протокола всегда подразумевает, что если есть какие-то определенные ситуации, если вдруг что-то по каким-то причинам не совсем так и требуются какие-то отклонения, то служба протокола всегда готова очень мягко ситуацию смикшировать.

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Музеи Московского Кремля не будут работать в день инаугурации Путина
— Какие основные элементы имеет церемония инаугурации, которые остаются неизменными?

— Если брать церемонию с самого начала, то это, конечно, сбор гостей в установленной одежде и в определенное время, размещение их в тех залах, где должна проходить церемония. Это внос символов президентской власти в помещение, где проходит церемония. Затем уже начало самой церемонии инаугурации — прибытие президента, проход президента через парадные залы в зал, где проходит принесение присяги, принятие присяги, подъем президентского штандарта над резиденцией в Кремле, салют и поздравление президента.

— Предусматривается ли участие иностранных гостей на церемонии инаугурации?

— Конечно, присутствует весь дипломатический корпус, послы. А также могут быть и другие иностранные гости, в том числе президенты других стран, если они были приглашены.

Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Сценарий инаугурации президента в основном определили, заявил Песков
— Кто занимается оформлением приглашений и есть ли какие-то правила при их составлении?

— Конечно, есть определенные принятые стандарты, которые всегда используются. Как правило, используется изображение штандарта президента и этого достаточно. Текст составляет служба протокола.

— Во время инаугурации Бориса Ельцина была не только речь президента, но также выступили патриарх и президент СССР Михаил Горбачев. Сейчас же с речью выступает только избранный глава государства. С чем связаны эти изменения?

Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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К инаугурации Путина в Кремле подготовили президентский знак
— Это просто доработка сценария, представление о более правильной и логичной схеме проведения церемонии. В любой церемонии совершенствуются какие-то детали, делаются либо мягче, либо жестче. Здесь не нужно искать тайных смыслов. В церемонии всегда могут быть частные изменения. Но были все же принципиальные изменения. На церемониях вступления в должность Горбачева и Ельцина гости сидели в зале Дворца съездов. И, на мой взгляд, это было неправильно. Теперь все гости стоят, как и президент, который присягает на Конституции. Это было самое серьезное изменение в сценарии инаугурации.

— Вы видели все церемонии инаугурации. Были случаи, когда что-то шло не по сценарию? С отступлением от программы?

Церемония инаугурации. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Источник рассказал подробности процесса инаугурации президента России
— Нет, всегда все шло по программе. С одной стороны, это очень ответственная церемония, торжественная, но, с другой стороны, она достаточно простая по составляющим частям. Церемонии всегда проходили в соответствии со сценарием, который был заранее проработан.

— Кто-то помогает президенту, чтобы он не ошибся?

— Ничего сложного нет. Но есть служба протокола, и если что-то нужно подсказать президенту, то они рядом. Их не видно, но в случае необходимости они сделают свою работу, потому что находятся поблизости.

— Президент получает символы власти президентский знак, президентский штандарт и специальную копию Конституции. Насколько необходимы сейчас эти символы?

Церемония инаугурации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Перед инаугурацией президента в Кремле отремонтировали Красное крыльцо
— Конституция необходима прежде всего потому, что на ней приносится присяга, а остальное — это внешние символы власти, которые нужны в любом нормальном, цивилизованном обществе. Президент — это самая высокая должность в государстве, и должны существовать различительные знаки, которые указывают именно на эту должность. Поэтому президентский знак и штандарт — это нормальные символы президентской власти. Такое есть и в других странах. В том или ином виде это существовало всегда — и во время монархии, и у полководцев были штандарты, есть адмиральские флаги.

— Чем особенна копия Конституции, которую получает президент?

— Конечно, она переплетена иначе и напечатана не на такой бумаге, которую мы можем с вами купить в магазине. Но что касается текста, то он абсолютно такой же.

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