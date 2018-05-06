На фестивале "Московская весна A Capella" состоятся 173 бесплатных концерта

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В рамках фестиваля "Московская весна A Capella" шестого мая в столице пройдет 173 бесплатных концерта, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".
Отмечается, что на концертах выступят московский хор Honey Jazz, группа Cluster из Генуи, битбокс-коллективы Bliss Acapella Band из Ростова-на-Дону и московская группа WonderBand, фолк-группа "Krapiva".
Добавляется, что фестиваль продлится до девятого мая. "Шестого мая концерты участников "Московской весны A Cappella" будут идти на площадках по всему городу, и побывать на них все желающие могут абсолютно бесплатно", — добавили в оркомитете.