Генеральная репетиция парада Победы в Москве. Прямая трансляция

В центре Москвы в воскресенье, 6 мая, проходит генеральная репетиция парада Победы. В тренировке участвуют более 12,5 тысячи военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники. В их числе автомобили "Тигр", танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C", ракетные комплексы "Ярс", а также перспективные образцы: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция", а также БМПТ "Терминатор", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9".

В воздушной части репетиции задействованы 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. В небе над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, а также новейшие истребители Су-57.