Движение в центре Москвы перекроют в воскресенье из-за репетиции парада

БТР 82-А во время подготовки боевой техники к участию в военном параде

БТР 82-А во время подготовки боевой техники к участию в военном параде

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дороги в центре Москвы перекроют в воскресенье, 6 мая, в связи с проведением репетиций Парада Победы, который традиционно пройдет 9 мая, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, с 6.30 до окончания репетиции будут перекрыты улицы Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Моховая, Охотный ряд, Петровка, Болотная, Москворецкая, а также улицы Солянка, Маросейка, Мясницкая и Неглинная. Движения не будет на Никитском бульваре, Тверском бульваре, Большом Каменном и Москворецком мостах.

Также движения закроют по Театральному, Лубянскому, Китайгородскому и Устьинскому проезду, перекрытия затронут Васильевский Спуск, Старую и Новую площадь, Устьинскую, Серебряническую, Подгорскую, Болотную, Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную и Краснохолмскую набережные.

Помимо этого, автомобилисты не смогут проехать по Нижним Мневникам, Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Баррикадной улице с 6.00 до окончания репетиции.