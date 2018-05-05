Несовершеннолетних, задержанных на акции в Москве, отпустили после бесед

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Все несовершеннолетние, которых доставили в полицию с несанкционированной акции в центре Москвы, после профилактических бесед переданы родителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, отвечая на вопросы журналистов о том, как она относится к участию несовершеннолетних в акциях оппозиционера Алексея Навального, назвала самым важным, чтобы "на детстве не манипулировали, не играли этой детской искренностью".
Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушений закона.