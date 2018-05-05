Несовершеннолетних, задержанных на акции в Москве, отпустили после бесед

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Все несовершеннолетние, которых доставили в полицию с несанкционированной акции в центре Москвы, после профилактических бесед переданы родителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Сотрудниками полиции завершены профилактические беседы с несовершеннолетними, доставленными за нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия 5 мая 2018 года. Указанные несовершеннолетние лица переданы родителям, либо другим их законным представителям", — сказал собеседник агентства.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, отвечая на вопросы журналистов о том, как она относится к участию несовершеннолетних в акциях оппозиционера Алексея Навального, назвала самым важным, чтобы "на детстве не манипулировали, не играли этой детской искренностью".

Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушений закона.

В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что несогласованная акция с участием порядка 1,5 тысячи человек прошла в центре Москвы в субботу, около 300 нарушителей задержаны, включая организатора несанкционированной акции Алексея Навального, решается вопрос о привлечении их к ответственности. Действия полиции и Росгвардии в столице глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников охарактеризовал их как "четкие и безукоризненные".