Свердловчане отметили Международный день борьбы за права инвалидов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Жители Свердловской области в субботу по традиции отметили Международный день борьбы за права инвалидов, сообщает департамент информполитики губернатора региона.

"В течение всего дня в Екатеринбурге сразу на нескольких площадках стартовали различные мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, волонтеров и молодежи, направленные на построение коммуникации между инвалидами и обычными людьми", — говорится в сообщении.

Департамент отмечает, что такие акции проводятся не только для социализации инвалидов, но и для того, чтобы познакомить горожан с особенностями жизнедеятельности тех, кто, по разным причинам, ограничен в своих физических возможностях.

"Зачастую здоровые люди просто не знают, как себя вести с инвалидами или наоборот — не задумываются о том, какие ежедневные трудности тем приходится преодолевать. Когда же обычные люди понимают, как просто общаться с инвалидами, те, в свою очередь, активнее социализируются и вливаются в общественную жизнь города", – приводятся в сообщении слова руководителя организации "Белая трость" Олега Колпащикова.

Так, с полудня в центре Екатеринбурга для всех желающих работал инклюзивный "лабиринт", в котором каждый мог почувствовать на себе, что приходится преодолевать людям с ограниченными возможностями здоровья в повседневной жизни. В "полосу препятствий" включили такие привычные каждому человеку элементы, как порог, двери, ступеньки. Горожане могли сначала пройти лабиринт пешком, а затем проехать путь на инвалидной коляске.

"Проведя всего несколько минут в коляске, я поняла, что даже обычный порог, который мы перешагиваем, не задумываясь, может стать для кого-то серьезной проблемой. Думаю, благодаря таким мероприятиям, люди становятся более внимательными и терпимыми к окружающим", — цитирует департамент участницу мероприятия Надежду Вдовину.