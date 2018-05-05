Роспотребнадзор установил причину жары в московском кинотеатре

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор проверил кинотеатр "Киномакс" в ТЦ "Коламбус" в Москве, где посетители страдали от жары, сообщила пресс-служба ведомства.

"На телефон дежурного по управлению Роспотребнадзора по городу Москве поступили звонки от посетителей кинотеатра "Киномакс" размещенного в ТК "Коламбус" по адресу: Москва улица Кировоградская дом 13 А с жалобами на повышенную температуру в залах кинотеатра. При проверке информации данные факты подтвердились, температура воздуха в помещениях достигала 28 градусов, система вентиляции не функционировала, при этом услуги посетителям продолжали оказываться", — говорится в сообщении.

Как отмечается, было установлено, что температура не соответствовала нормативам из-за технического сбоя в работе системы вентиляции кинотеатра.

"После проведения выездных мероприятий администрации кинотеатра предписано вернуть денежные средства пострадавшим потребителям, на текущий момент средства возвращены. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве до устранения нарушений", — добавили в пресс-службе ведомства.