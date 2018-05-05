Роспотребнадзор установил причину жары в московском кинотеатре

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор проверил кинотеатр "Киномакс" в ТЦ "Коламбус" в Москве, где посетители страдали от жары, сообщила пресс-служба ведомства.
Как отмечается, было установлено, что температура не соответствовала нормативам из-за технического сбоя в работе системы вентиляции кинотеатра.
"После проведения выездных мероприятий администрации кинотеатра предписано вернуть денежные средства пострадавшим потребителям, на текущий момент средства возвращены. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве до устранения нарушений", — добавили в пресс-службе ведомства.