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Общество

Протестные акции прошли в крупных городах, в Петербурге сотни задержанных

21:5605.05.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПолиция во время несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018Полиция во время несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Протестные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли в субботу в крупных городах России, некоторые из них были согласованы с местными властями, многие прошли несанкционированно. В Петербурге, по данным ГУМВД, были задержаны около 200 нарушителей из около 2 тысяч участников несанкционированной акции.

Как сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре МВД России, "в большинстве городов акции прошли с незначительным количеством участников", и несмотря на то, что не все они были согласованы с местными органами власти, "в ходе их проведения существенных нарушений общественного порядка не допущено".

Несанкционированная акция в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Около 2 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в Петербурге

Как указали в пресс-центре, акции в Великом Новгороде, Владивостоке, Абакане, Улан-Уде, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Пскове, Волгограде, Оренбурге, Ярославле, Твери, Мурманске, Архангельске, Владимире, Ставрополе и Иваново собрали от 50 до 200 человек, в Иркутске в акции приняли участие 200 человек, а в Новосибирске — около 400.

Мэрия Москвы предлагала провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова, но Навальный все равно призвал своих сторонников выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии эти призывы назвали провокацией и пообещали действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушения закона, а детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.

В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что несогласованная акция с участием порядка 1,5 тысячи человек прошла в центре Москвы в субботу, около 300 нарушителей задержаны, включая организатора несанкционированной акции Алексея Навального, решается вопрос о привлечении их к ответственности. Действия полиции и Росгвардии в столице глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников охарактеризовал их как "четкие и безукоризненные".

Полиция во время несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Несогласованная акция в Москве: 300 задержаны, СПЧ отметил корректность МВД

Несанкционированная акция в Петербурге

Около 200 участников несанкционированной акции в Петербурге были задержаны, по данным регионального ГУМВД, всего в акции приняли участие около 2 тысяч человек.

По словам организаторов акции в Петербурге, они подавали заявку на проведение шествия и митинга на Пионерской площади в центре города, однако получили отказ из-за проведения на площади ремонтных работ. По словам организаторов, власти предложили им провести митинг в Удельном парке в северной части города, но участники акции не захотели идти на компромисс и планировали собраться на Дворцовой площади в 14.00. Однако еще задолго до этого времени площадь была почти полностью перекрыта. В пресс-службе Западного военного округа РИА Новости пояснили, что накануне было принято решение провести в субботу тренировку пеших парадных расчетов.

Участники несанкционированной акции в итоге собрались в Александровском саду. Полицейские неоднократно предупреждали их о том, что мероприятие не согласовано, и просили разойтись, но протестующие вышли на Невский проспект. Как передает корреспондент РИА Новости, по пути участники акции сломали несколько пластиковых ограждений на проезжей части и забор вдоль тротуара. Шествие остановилось только в районе улицы Рубинштейна, где Невский был перекрыт бойцами ОМОН и грузовиками Росгвардии.

Автомобили полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Около 200 человек доставлены в полицию после акции в Петербурге

Задержания в Красноярске и Самаре

На несогласованной акции в центре Красноярска, по данным корреспондента РИА Новости, были задержаны не менее 15 человек. По данным организаторов акции, городская администрация не согласовала ее, так как это место было занято для другого мероприятия, комментарий администрации РИА Новости получить не удалось.

Участники несанкционированной акции вышли на Красную площадь в центре Красноярска, полицейские предупреждали людей, что проведение митинга не было разрешено, и просили их разойтись. Примерно через час после начала мероприятия митингующие двинулись в сторону Площади Революции, полицейские перекрыли им путь. В результате более 15 человек были задержаны сотрудниками полиции.

Сторонники Навального в Самаре подавали заявку на проведение шествия и митинга на нескольких площадках в центре города. Администрация города предложила альтернативное место его проведения, которое не устроило сторонников оппозиционера, и они провели несанкционированную акцию на пешеходной улице Ленинградской в центре Самары, назвав это "прогулкой". Митингующие прошли половину от намеченного ранее маршрута до пересечения с улицей Чапаевской, где дорогу им преградила цепь сотрудников полиции.

Участники несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В СПЧ оценили работу полиции на несогласованной акции в Москве

Представители полиции неоднократно просили участников акции разойтись и не мешать проходу других граждан. В результате, по данным корреспондента РИА Новости, были задержаны, как минимум, десять человек.

Несогласованные акции

Не согласованные с местными властями акции сторонников Навального прошли в субботу также во многих крупных российских городах. Так, в Уфе участники акции прошли от Госцирка до площади имени Ленина. Сотрудники полиции предупреждали участников шествия об административной ответственности, но при этом никого не задержали.

В Перми также состоялось несогласованное шествие по аллее Комсомольского проспекта до улицы Ленина. В Саратове и Пензе также прошли шествия сторонников Навального, их сопровождали сотрудники полиции. В Чебоксарах состоялся несогласованный митинг на Площади Республики — после предупреждения сотрудников полиции участники акции мирно разошлись.

Несогласованная акция прошла в Омске, по данным УМВД по региону, никаких инцидентов в ходе различных мероприятий в городе не зарегистрировано. Акция в Томске также не была согласована, однако комментарий УМВД получить не удалось. В Барнауле полиция задержала нескольких участников несогласованной акции, после разъяснительной беседы их отпустили.

Задержание оппозиционера Алексея Навального во время несанкционированного митинга в Москве. 5 мая 2018
© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev
Полиция назвала число участников несогласованной акции в Москве

Сторонники Навального в Ярославле организовали шествие по центральным улицам города. Мероприятие не было согласовано с властями, однако, как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, прошло спокойно и без задержаний.

В Брянске также прошла несогласованная акция, по данным источника в экстренных службах региона, нарушений общественного порядка не было.

Администрация Калининграда согласовала сторонникам Навального площадку в парке Южный, однако они собрались на площади Василевского в центре, где уже шло другое мероприятие с участием ветеранов и кадетов, а позже устроили сидячую демонстрацию на главной площади города — площади Победы.

В Екатеринбурге несогласованное шествие началось на Октябрьской площади в центре города. Территория, где собирались митингующие, была оцеплена из-за соревнований сотрудников МЧС, которые начинались одновременно с акцией оппозиционеров. Оппозиционеры двинулись в сторону площади Труда, но полицейские выставили металлическое ограждение на маршруте. Комментарий УМВД по Свердловской области пока получить не удалось.

Участники несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Акции протеста в России в целом не собрали большого числа участников

В Краснодаре также прошла несогласованная акция на пересечении улиц Красной и Северной в центре города. Комментарий краевого МВД получить пока не удалось.

Согласованные акции

Во многих городах акции оппозиции были согласованы с городскими властями. Около тысячи человек пришли на митинг в Нижнем Новгороде, столько же — в Казани. Согласованные акции прошли во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Ставрополе, Махачкале, Туле, Липецке, Ростове-на-Дону, Астрахани, Волгограде.

В Новосибирске согласованный с властями как акция митинг оппозиции собрал 400 человек и прошел с нарушениями, организатора привлекут к административной ответственности, сообщил журналистам зампредседателя комитета мэрии по взаимодействию с административными органами Сергей Полянский.

Участники несанкционированной акции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"С полицией цифра согласована… итого 400 человек. Организатор допустил нарушения — присутствуют люди в масках, но он не принимает меры, чтобы их снять, хотя мы ему неоднократно говорили. Лозунги и транспаранты также не соответствуют заявленным целям. Организатора дважды предупреждали, но он мер не принял, поэтому будет оформлен административный протокол", — сказал он.

Оценка правозащитников

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что обобщающей информации о проходящих в субботу в разных городах страны протестных акциях у СПЧ пока нет, но отметил, что согласованные мероприятия проходили практически без нарушений.

"Есть только отрывочные сведения, которые мы получаем от волонтеров и от членов Совета, которые мониторят ситуацию в Москве и Санкт-Петербурге. Конечно, мы не можем обеспечить наблюдение по всем городам, где проходят подобные несогласованные акции, но нам помогают волонтеры", — уточнил собеседник агентства.

Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Субботние акции вновь подтверждают вывод правозащитников о том, что "лучшее средство борьбы с несогласованными публичными акциями — это их согласование", подчеркнул Федотов. Он пояснил, что в тех городах, где акции сторонников оппозиционера Алексея Навального были согласованы с местными властями, проблем не возникло и нарушений общественного порядка там практически нет.

"Есть сведения о задержаниях в разных городах, наибольшее число пока в Якутске и Красноярске, но точных цифр пока нет. В Екатеринбурге, где акция также не была согласована с местными властями, никаких инцидентов нет, и это можно только приветствовать. Здесь и сотрудники правоохранительных органов проявляют сдержанность, и митингующие тоже не устраивают никаких провокаций", — сказал глава СПЧ.

Что же касается несогласованной акции в Москве, то, по словам присутствовавшей на ней в качестве общественного наблюдателя ответственного секретаря СПЧ Яны Лантратовой, действия правоохранителей на ней, несмотря на провокации, были корректны, однако сотрудникам правопорядка приходилось и разнимать дерущихся участников разных мероприятий.

По ее словам, не обошлось и без провокаций. "К сожалению, начались провокации — действительно, было определенное столкновение между казаками (пришедшими на фестиваль A Cappella — ред.) и митингующими. Полиция была вынуждена их разнимать, потому что началась драка", — сказала секретарь СПЧ, добавив, что правоохранительные органы со своей функцией справились.

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