Под Ярославлем открылся памятник авиатехникам "Макарыч"

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Торжественное открытие памятника авиатехникам "Макарыч", названного в честь героя фильма "В бой идут одни "старики", состоялось на аэродроме Левцово в Ярославской области в субботу, церемония проходила под песню "Смуглянка" в исполнении губернаторского симфонического оркестра, сообщил РИА Новости один из организаторов Андрей Серов.
"На открытии памятника академический губернаторский симфонический оркестр исполнил "Смуглянку", причем несколько раз, потому что людям настолько понравилось, что они просили еще и еще. Дирижер оркестра сказал, что оркестр впервые играет на действующем аэродроме, и он очень рад поучаствовать в таком событии", — рассказал РИА Новости Серов.
Собеседник рассказал, что в числе гостей были авиатехники, участвовавшие в Великой Отечественной войне.
"Ветераны подходили к организаторам и благодарили, говорили, что они не помнят такого душевного праздника со Дня Победы. И памятник им очень понравился", — отметил Серов.
По его словам, ветеранов впечатлили показательные выступления самолетов, но особенно они были рады увидеть легендарный самолет У-2, сконструированный Николаем Поликарповым и после его смерти переименованный в По-2. За его полетом участники войны наблюдали со слезами на глазах, отметил собеседник.
Пилот ПО-2 Александр Курылев из Москвы рассказал РИА Новости, что У-2 был уникален тем, что во время войны стал самым эффективным ночным бомбардировщиком.
"В 1957 году По-2 официально прекратил свою деятельность. Но во многих странах мира продолжает летать как уникальный исторический самолет. Мы в 2008 году его воссоздали, механически детали у нас все сороковых годов", — сказал собеседник.
"Нам очень понравился памятник. К нашим инженерам и техникам с большим уважением относится летный состав всей России, ведь они те, кто выпускает нас в полет, на их руки и плечи мы всегда надеемся и всегда в них верим", — сказала корреспонденту РИА Новости жительница Ярославля Галина Сапова, единственная в России женщина-командир экипажа вертолета Ми-8. На праздник она приехала со своими коллегами.