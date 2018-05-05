Под Ярославлем открылся памятник авиатехникам "Макарыч"

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Торжественное открытие памятника авиатехникам "Макарыч", названного в честь героя фильма "В бой идут одни "старики", состоялось на аэродроме Левцово в Ярославской области в субботу, церемония проходила под песню "Смуглянка" в исполнении губернаторского симфонического оркестра, сообщил РИА Новости один из организаторов Андрей Серов.

В финальной сцене фильма Маэстро и Макарыч мечтают о том, чтобы после войны "Смуглянку" исполнил симфонический оркестр, и организаторы праздника решили выполнить мечту киногероев.

"На открытии памятника академический губернаторский симфонический оркестр исполнил "Смуглянку", причем несколько раз, потому что людям настолько понравилось, что они просили еще и еще. Дирижер оркестра сказал, что оркестр впервые играет на действующем аэродроме, и он очень рад поучаствовать в таком событии", — рассказал РИА Новости Серов.

Собеседник рассказал, что в числе гостей были авиатехники, участвовавшие в Великой Отечественной войне.

"Ветераны подходили к организаторам и благодарили, говорили, что они не помнят такого душевного праздника со Дня Победы. И памятник им очень понравился", — отметил Серов.

По его словам, ветеранов впечатлили показательные выступления самолетов, но особенно они были рады увидеть легендарный самолет У-2, сконструированный Николаем Поликарповым и после его смерти переименованный в По-2. За его полетом участники войны наблюдали со слезами на глазах, отметил собеседник.

Пилот ПО-2 Александр Курылев из Москвы рассказал РИА Новости, что У-2 был уникален тем, что во время войны стал самым эффективным ночным бомбардировщиком.

"В 1957 году По-2 официально прекратил свою деятельность. Но во многих странах мира продолжает летать как уникальный исторический самолет. Мы в 2008 году его воссоздали, механически детали у нас все сороковых годов", — сказал собеседник.

"Нам очень понравился памятник. К нашим инженерам и техникам с большим уважением относится летный состав всей России, ведь они те, кто выпускает нас в полет, на их руки и плечи мы всегда надеемся и всегда в них верим", — сказала корреспонденту РИА Новости жительница Ярославля Галина Сапова, единственная в России женщина-командир экипажа вертолета Ми-8. На праздник она приехала со своими коллегами.