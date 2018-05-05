Задержание оппозиционера Алексея Навального во время несанкционированного митинга в Москве. 5 мая 2018

Задержание оппозиционера Алексея Навального во время несанкционированного митинга в Москве. 5 мая 2018

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В несогласованной акции в центре Москвы участвуют около полутора тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка, принимают меры к пресечению нарушений и задержанию лиц, их совершивших, для привлечения к установленной законом ответственности", — добавили в ведомстве.

Центром происходящего стала Пушкинская площадь. Полиция просила собравшихся разойтись, не мешать другим гражданам и предупреждала о возможном применении силы в случае неподчинения.

Мэрия Москвы предлагала провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова, но Алексей Навальный, один из организаторов, все равно призвал своих сторонников выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии эти призывы назвали провокацией и пообещали действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушения закона, а детский отбудсмен Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.