Пучков рассказал о создании корпусов добровольных пожарных

Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

ПРИОЗЕРСК (Ленинградская область), 5 мая — РИА Новости. Корпуса добровольных пожарных создаются в отдаленных населенных пунктах в РФ, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе посещения 142-й пожарно-спасательной части Ленинградской области.

"Мы формируем корпуса добровольных пожарных в отдаленных сельских поселениях для их защиты от пожаров", — сказал он.

По словам министра, готовить добровольцев будут профессиональные пожарные. Добровольцы будут оснащены техникой для реагирования на пожары.

Пучков вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым осмотрел пожарную часть и наградил особо отличившихся пожарных ведомственными медалями. Глава МЧС также вручил новую технику гарнизону пожарной охраны Ленинградской области.

"МЧС России на постоянной основе переоснащает все свои подразделения. В пожарно-спасательные гарнизоны поступает и новая техника, и экипировка", — отметил министр. Он поблагодарил за работу пожарных, которые выполняют свои задачи зачастую с риском для жизни.

Пучков также пообщался с юными спасателями — кадетами, которым подарил беспилотный летательный аппарат, аналогичный тем, которые стоят на боевом дежурстве в МЧС России.