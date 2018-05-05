В России введут экологический сбор на одноразовую посуду

ПРИОЗЕРСК (Ленинградская область), 5 мая — РИА Новости. Правительство планирует ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом журналистам рассказал специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу, в следующем году он будет введен", — сказал Иванов.

Иванов приехал в Ленинградскую область, на берег Ладожского озера, чтобы поучаствовать в ежегодной экологической акции "Чистый берег", проходящей под эгидой МЧС. Вместе с ним участие в сборе мусора принял глава МЧС Владимир Пучков. Он поддержал идею об экологическом сборе.

Акция "Чистый берег" впервые прошла в 2014 году, а в сентябре того же года ее провели на всероссийском уровне. Цель акции — формирование бережного отношения граждан к природе и воспитание экологической культуры. Традиционно она проходит перед началом купального сезона и после его завершения.

Пучков добавил, что "Чистый берег" сам по себе не решит проблему засорения прибрежной зоны, но привлечет внимание и покажет хороший пример. "Культура утилизации мусора еще не развита в нашей стране, и чем чаще будут власти, да и сами граждане, обращать внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании людей будет прививаться желание не мусорить", — сказал глава МЧС.



По словам главы МЧС, за четыре года участники акции очистили от мусора более 12 тысяч водоемов и 14 тысяч километров береговой полосы.