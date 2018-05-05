РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Нигерийская любовь. За что россиянке дали пожизненный срок во Вьетнаме

08:0005.05.2018
018171
© фото со страницы Марии Дапирки в соцсети "ВКонтакте"Мария ДапиркаМария Дапирка
© фото со страницы Марии Дапирки в соцсети "ВКонтакте"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. Вьетнамский суд приговорил Марию Дапирку из Ростова-на-Дону к пожизненному заключению — девушку обвинили в попытке ввезти на территорию страны наркотики. Следствие велось почти четыре года, вину Мария так и не признала. Она утверждает, что кокаин ей подбросил возлюбленный из Нигерии.

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Дипмиссия во Вьетнаме подтвердила данные о приговоре россиянке

"Я на Пхукете, ребята!"

Эта история началась пять лет назад, когда ростовчанка переехала в Таиланд. В соцсетях Мария много рассказывала о своей жизни. Она подрабатывала гидом и фитнес-тренером на Пхукете, путешествовала, изучала иностранные языки.

Познакомилась с Ником, молодым человеком из Нигерии. Бурный роман перерос в серьезные отношения: речь зашла о свадьбе.

В 2014 году влюбленные решили съездить в Бразилию, а потом Мария должна была на некоторое время вернуться домой. Она прилетела из Сингапура в Хошимин 26 августа (там у нее была пересадка). Вьетнамские таможенники обнаружили в ее чемодане почти три килограмма кокаина. Наркотики были спрятаны под фальшивым дном. Девушка клялась, что ничего не знала о тайной начинке багажа. А нигерийский жених на связь больше не выходил.

Россиянку задержали и отвезли в следственный изолятор, где она провела следующие четыре года. Общаться ей разрешили только с адвокатом. В статусе в соцсети так и осталась запись "Я на Пхукете, ребята!".

"Она ничего не знала"

По вьетнамским законам за перевозку наркотиков в количестве более 100 граммов грозит смертный приговор. Дело Дапирки не было исключением, но его рассмотрение и вынесение вердикта не раз переносили по ходатайству адвокатов, чтобы четче разобраться в материалах.

Адвокат Марии Сункар Нурмагамбетов рассказал корреспонденту РИА Новости, что она о тайном содержимом не знала, чемодан ей подарил жених. По другой информации, возлюбленный попросил ее передать чемодан его знакомым в Хошимине.

Ханой. Архивное фото
© AFP 2018 / Hoang Dinh Nam
Защита осужденной во Вьетнаме россиянки подумает об апелляции

Кроме того, в материалах, предоставленных прокуратурой суду, отсутствовали данные о точном количестве перевозившегося наркотика. (Вьетнамские СМИ писали, что у Марии нашли 1,87 килограмма кокаина в багаже, а в ручной клади — еще 0,93 килограмма.) Приговор в итоге вынесли со второго раза: пожизненное лишение свободы, а не смертная казнь, как предполагалось ранее. Однако Нурмагамбетов отмечает, что назвать подобное решение положительным невозможно.

"Мария Дапирка не признавала и не признает вину, и мы рассчитывали на оправдательный приговор. О своих дальнейших действиях мы пока не говорим, поскольку не получили приговор на руки", — прокомментировал ситуацию РИА Новости адвокат.

По его словам, есть несколько возможностей. Во-первых, отстаивать свою позицию, обращаясь в апелляционные инстанции. Во-вторых, между Вьетнамом и Россией заключено соглашение о выдаче граждан. "Там имеется норма о помиловании. Как только приговор вступит в законную силу, Мария заявит о желании отбывать срок в исправительном учреждении в России, у нее есть право на помилование", — рассказывает о правовых тонкостях Нурмагамбетов.

Письма на родину

Созваниваться и встречаться с Марией родственники и друзья не могут — общаться ей разрешено только с адвокатами и представителями консульства. Через них ростовчанка отправляет письма родным: просит не переживать за нее, поскольку не сомневается, что все закончится хорошо.

Как сообщали СМИ, россиянка неоднократно жаловалась на условия содержания в изоляторе. Однако, по словам ее брата, она не теряет самообладания — в камере занимается йогой и рукоделием.

Друзья девушки создали в соцсетях закрытую группу помощи. Они уверены, что Мария не знала о содержимом чемодана и ни в чем не виновна. "Нам очень нужна ваша помощь! Любая! Пишите, кто готов нас поддержать в борьбе за ее жизнь. Пожалуйста! Мы все еще надеемся увидеть ее живой!" — обращаются они.

Впрочем, не все считают, что она невиновна. Некоторые задаются вопросом, почему Мария сразу не заметила наркотики и не проверила сумки, ведь вес кокаина был не маленьким, она должна была что-то заподозрить.

Не в первый раз

Следствие установило, что возлюбленный Дапирки — нигерийский наркоторговец, неоднократно проводивший подобные операции. Пользуясь доверием девушек, преступники переправляют с их помощью наркотики через границу.

По такой же схеме наркоторговцы использовали другую россиянку — Диану Батищеву, задержанную в апреле 2015 года в аэропорту Пхукета с кокаином в багаже. Ее отпустили домой в 2016-м. В суде ей удалось доказать, что наркотик, упакованный в новые тюбики из-под косметики, подложил в багаж жених из Бразилии — в качестве подарков ее родственникам.

Диана — первая из девяти граждан России, задержанных в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии в связи с контрабандой бразильского кокаина. Показания Батищевой позволили полиции Таиланда арестовать виновного в преступлении нигерийца.

Пассажиры поезда Ташкент-Москва на платформе Казанского вокзала Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
"Уехал с красным паспортом". Как россиян вызволяют из рабства в Казахстане

Все эти инциденты изучали в общественном фонде Sezimtal. Эксперты фонда уточнили корреспонденту РИА Новости, что случаи Дианы и Марии схожи, но не во всем. "Диана смогла доказать, что у нее не было умысла перевозить наркотики, благодаря СМС-сообщениям. С Дапиркой несколько другая ситуация, однако в интересах уголовного дела говорить, какие именно есть доказательства, мы не можем", — пояснил адвокат Sezimtal.

Сейчас у них в работе дело гражданки Казахстана Акжаркын Турлыбай, которая, как и Мария, четвертый год находится в следственном изоляторе и ждет приговора по пересмотру дела о контрабанде в городе Гуанчжоу, КНР. Девушка, утверждают в фонде, также стала жертвой нигерийских наркоторговцев, юристы надеются вернуть ее на родину.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена