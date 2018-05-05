Нигерийская любовь. За что россиянке дали пожизненный срок во Вьетнаме

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. Вьетнамский суд приговорил Марию Дапирку из Ростова-на-Дону к пожизненному заключению — девушку обвинили в попытке ввезти на территорию страны наркотики. Следствие велось почти четыре года, вину Мария так и не признала. Она утверждает, что кокаин ей подбросил возлюбленный из Нигерии.

"Я на Пхукете, ребята!"

Эта история началась пять лет назад, когда ростовчанка переехала в Таиланд. В соцсетях Мария много рассказывала о своей жизни. Она подрабатывала гидом и фитнес-тренером на Пхукете, путешествовала, изучала иностранные языки.

Познакомилась с Ником, молодым человеком из Нигерии. Бурный роман перерос в серьезные отношения: речь зашла о свадьбе.

В 2014 году влюбленные решили съездить в Бразилию, а потом Мария должна была на некоторое время вернуться домой. Она прилетела из Сингапура в Хошимин 26 августа (там у нее была пересадка). Вьетнамские таможенники обнаружили в ее чемодане почти три килограмма кокаина. Наркотики были спрятаны под фальшивым дном. Девушка клялась, что ничего не знала о тайной начинке багажа. А нигерийский жених на связь больше не выходил.

"Она ничего не знала"

Россиянку задержали и отвезли в следственный изолятор, где она провела следующие четыре года. Общаться ей разрешили только с адвокатом. В статусе в соцсети так и осталась запись "Я на Пхукете, ребята!".

По вьетнамским законам за перевозку наркотиков в количестве более 100 граммов грозит смертный приговор. Дело Дапирки не было исключением, но его рассмотрение и вынесение вердикта не раз переносили по ходатайству адвокатов, чтобы четче разобраться в материалах.

Адвокат Марии Сункар Нурмагамбетов рассказал корреспонденту РИА Новости, что она о тайном содержимом не знала, чемодан ей подарил жених. По другой информации, возлюбленный попросил ее передать чемодан его знакомым в Хошимине.

Кроме того, в материалах, предоставленных прокуратурой суду, отсутствовали данные о точном количестве перевозившегося наркотика. (Вьетнамские СМИ писали, что у Марии нашли 1,87 килограмма кокаина в багаже, а в ручной клади — еще 0,93 килограмма.) Приговор в итоге вынесли со второго раза: пожизненное лишение свободы, а не смертная казнь, как предполагалось ранее. Однако Нурмагамбетов отмечает, что назвать подобное решение положительным невозможно.

"Мария Дапирка не признавала и не признает вину, и мы рассчитывали на оправдательный приговор. О своих дальнейших действиях мы пока не говорим, поскольку не получили приговор на руки", — прокомментировал ситуацию РИА Новости адвокат.

По его словам, есть несколько возможностей. Во-первых, отстаивать свою позицию, обращаясь в апелляционные инстанции. Во-вторых, между Вьетнамом и Россией заключено соглашение о выдаче граждан. "Там имеется норма о помиловании. Как только приговор вступит в законную силу, Мария заявит о желании отбывать срок в исправительном учреждении в России, у нее есть право на помилование", — рассказывает о правовых тонкостях Нурмагамбетов.

Письма на родину

Созваниваться и встречаться с Марией родственники и друзья не могут — общаться ей разрешено только с адвокатами и представителями консульства. Через них ростовчанка отправляет письма родным: просит не переживать за нее, поскольку не сомневается, что все закончится хорошо.

Как сообщали СМИ, россиянка неоднократно жаловалась на условия содержания в изоляторе. Однако, по словам ее брата, она не теряет самообладания — в камере занимается йогой и рукоделием.

Друзья девушки создали в соцсетях закрытую группу помощи. Они уверены, что Мария не знала о содержимом чемодана и ни в чем не виновна. "Нам очень нужна ваша помощь! Любая! Пишите, кто готов нас поддержать в борьбе за ее жизнь. Пожалуйста! Мы все еще надеемся увидеть ее живой!" — обращаются они.

Впрочем, не все считают, что она невиновна. Некоторые задаются вопросом, почему Мария сразу не заметила наркотики и не проверила сумки, ведь вес кокаина был не маленьким, она должна была что-то заподозрить.

Не в первый раз

Следствие установило, что возлюбленный Дапирки — нигерийский наркоторговец, неоднократно проводивший подобные операции. Пользуясь доверием девушек, преступники переправляют с их помощью наркотики через границу.

По такой же схеме наркоторговцы использовали другую россиянку — Диану Батищеву, задержанную в апреле 2015 года в аэропорту Пхукета с кокаином в багаже. Ее отпустили домой в 2016-м. В суде ей удалось доказать, что наркотик, упакованный в новые тюбики из-под косметики, подложил в багаж жених из Бразилии — в качестве подарков ее родственникам.

Диана — первая из девяти граждан России, задержанных в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии в связи с контрабандой бразильского кокаина. Показания Батищевой позволили полиции Таиланда арестовать виновного в преступлении нигерийца.

Все эти инциденты изучали в общественном фонде Sezimtal. Эксперты фонда уточнили корреспонденту РИА Новости, что случаи Дианы и Марии схожи, но не во всем. "Диана смогла доказать, что у нее не было умысла перевозить наркотики, благодаря СМС-сообщениям. С Дапиркой несколько другая ситуация, однако в интересах уголовного дела говорить, какие именно есть доказательства, мы не можем", — пояснил адвокат Sezimtal.

Сейчас у них в работе дело гражданки Казахстана Акжаркын Турлыбай, которая, как и Мария, четвертый год находится в следственном изоляторе и ждет приговора по пересмотру дела о контрабанде в городе Гуанчжоу, КНР. Девушка, утверждают в фонде, также стала жертвой нигерийских наркоторговцев, юристы надеются вернуть ее на родину.