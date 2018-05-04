Кадыров вступился за бойцов "Беркута", которые перебрасывались котом

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о самочувствии кота, которым двое бойцов грозненского клуба "Беркут" играли, как мячом. По его словам, с животным все в порядке, "он сытый, ухоженный, ласковый и довольный жизнью".

Ранее в социальных сетях один из членов клуба Альберт Дудаев опубликовал видео, на котором он и его друг перебрасываются живым котом. Пользователи не оценили поступка бойцов.

"Все те, кто переживает за жизнь кота бойца клуба "Беркут", могут успокоиться — кот жив и невредим. Живет он в семье уже несколько лет. Он полноправный член семьи. Наверное, каждый папа аккуратно, ласково подбрасывал вверх своего ребенка", — написал Кадыров в Telegram.

Также Кадыров отметил, что Дудаев любит животных и никогда не подумал бы обидеть одного из них.