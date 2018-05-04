Власти Москвы предложили проспект Сахарова для акции в защиту интернета

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мэрия Москвы предложила проспект Академика Сахарова как место проведения 13 мая акции против блокировки мессенджера Telegram и ограничения доступа к интернет-ресурсам, сообщил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников в пятницу.

"Мы отправили организаторам предложение провести акцию на внешней стороне Сахарова, так же как они проводили 30 апреля", — сказал он.

Мероприятие планируют провести на проспекте Академика Сахарова с 14.00 до 16.00 с количеством участников до 5 тысяч человек.

Ранее, 30 апреля, в столице на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция против блокировки Telegram.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.

В частности, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года заявил, что действия террориста-смертника и его пособников при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) координировались через Telegram.