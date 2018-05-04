В экспертный совет ЕР внесли идею о самостоятельных отчислениях граждан

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Законодательная инициатива о самостоятельном отчислении за себя страховых взносов неработающими гражданами РФ внесена в экспертный совет "Единой России", сообщил РИА Новости автор инициативы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов (ЕР).

Ранее "Российская газета" сообщала, что депутат Госдумы Сергей Вострецов выступил с идеей, что россияне, которые не являются официальными безработными, пенсионерами, инвалидами, но при этом не имеют постоянного места работы, должны самостоятельно отчислять за себя страховые взносы в ПФР, Фонд социального страхования и ОМС.

"Это еще пока не законопроект, а законодательная инициатива. Внес я (ее) в (экспертную) группу фракционную свою, и она сейчас там проходит обсуждение. В зависимости от позитивного или отрицательного решения будет судьба ее зависеть, буду я ее вносить в Госдуму или нет", — сказал Вострецов РИА Новости, комментируя свою законодательную инициативу.