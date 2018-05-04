Прокуратура ЦАО Москвы напомнила о последствиях участия в незаконных акциях

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы предостерегла потенциальных участников несогласованной акции 5 мая на Тверской улице в столице о возможных негативных последствиях участия в ней, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Людмила Нефедова.

"Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", — сказала Нефедова. Она отметила, что в интернете продолжают распространяться призывы к участию 5 мая в шествии по Тверской улице, которое не согласовано властями столицы.

Ранее мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек.