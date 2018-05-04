В России изменились правила прохождения техосмотра‍

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В России вступили в силу новые правила технического осмотра автомобилей. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал еще 23 апреля.
Соответственно, изменились и условия наказания недобросовестных операторов техосмотра. Предыдущая редакция закона вводила ответственность за выдачу диагностических карт владельцам неисправных автомобилей. Теперь специально оговорено, что операторов накажут за выдачу карты с положительным вердиктом при условии, что транспортное средство не соответствует требованиям безопасности.
Ужесточение правил
Это не первое изменение в правилах техосмотра за последнее время. В феврале правительство ужесточило порядок его проведения.
Кроме того, запрещается эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. Если водитель использует шипованную резину, то установить ее необходимо на все четыре колеса автомобиля.
Новые правила запрещают устанавливать бесцветные или окрашенные оптические детали и наклеивать пленки на фары, а также демонтировать предусмотренные заводом-изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели.
Последние изменения в ПДД
В конце апреля стало известно и о других нововведениях, с которыми придется столкнуться российским водителям. Так, на прошлой неделе вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, предусматривающие наказание за выезд и остановку на перекрестке с новой "вафельной" разметкой.
Теперь водителям нельзя выезжать на перекресток или любой другой участок дороги, где есть новая разметка, если нет возможности проехать "вафельницу" без остановки. Штраф за остановку на "вафельнице" составит тысячу рублей.
О наличии такой разметки на дороге предупреждает новый дорожный знак — "Участок перекрестка". Его будут ставить на расстоянии не более тридцати метров до "вафельницы".
Еще в 2016 году первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил регламентировать применение новой дорожной разметки на перекрестках — узора в виде желтой диагональной сетки, заезд на которую на красный сигнал светофора будет облагаться штрафом. Новую разметку предложили эксперты по безопасности дорожного движения как один из путей решения проблем пробок.
До подписания постановления такая разметка применялась в качестве эксперимента на некоторых улицах Москвы — например, на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской, а также Автозаводской и Велозаводской улиц и Автозаводской с улицей Ленинская Слобода.
Новый экзамен на права
А в будущем, как ожидается, изменения ждут и правила проведения экзаменов на водительские права. Об этой идее рассказал глава ГИБДД Максим Черников.
"Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки", — сказал Черников в интервью газете "Коммерсантъ".
По мнению главы ГИБДД, это нововведение позволит сократить количество аварий на дорогах и улучшить подготовку водителей.
31.7%Одобряю, так будет удобней ориентироваться
50.2%Я привык к действующей разметке
18.1%Мне без разницы, я не вожу
"Остаются вопросы к обучению в автошколах. Многие организации не обеспечивают подготовку такого уровня, чтобы человека можно было выпустить на дорогу. В результате не более восьми процентов претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Это, конечно, слабый уровень подготовки", — констатировал Черников.
Он добавил, что в 2017 году количество аварий с участием неопытных водителей снизилось на 15 процентов, что, по его мнению, стало результатом предыдущих усложнений экзаменов на права. До этого, добавил Черников, аварийность только росла.