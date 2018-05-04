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Общество

В России изменились правила прохождения техосмотра‍

20:2104.05.2018
(обновлено: 20:53 04.05.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТехнический осмотр автомобилей. Архивное фотоТехнический осмотр автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В России вступили в силу новые правила технического осмотра автомобилей. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал еще 23 апреля.

В прошлом автомобиль Артура Мухаметшина
© Фото : из личного архива
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Раньше, если при прохождении осмотра автомобиль не соответствовал хотя бы одному из обязательных требований безопасности, диагностическая карта ему не выдавалась. Теперь этот документ может получить любое авто, но с указанием в карте нарушений.

Соответственно, изменились и условия наказания недобросовестных операторов техосмотра. Предыдущая редакция закона вводила ответственность за выдачу диагностических карт владельцам неисправных автомобилей. Теперь специально оговорено, что операторов накажут за выдачу карты с положительным вердиктом при условии, что транспортное средство не соответствует требованиям безопасности.

Ужесточение правил

Это не первое изменение в правилах техосмотра за последнее время. В феврале правительство ужесточило порядок его проведения.

Автомобиль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Так, теперь, кроме знака аварийной остановки, водитель обязательно должен предъявить аптечку.

Кроме того, запрещается эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. Если водитель использует шипованную резину, то установить ее необходимо на все четыре колеса автомобиля.

Новые правила запрещают устанавливать бесцветные или окрашенные оптические детали и наклеивать пленки на фары, а также демонтировать предусмотренные заводом-изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели.

Последние изменения в ПДД

В конце апреля стало известно и о других нововведениях, с которыми придется столкнуться российским водителям. Так, на прошлой неделе вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, предусматривающие наказание за выезд и остановку на перекрестке с новой "вафельной" разметкой.

Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Москве на пешеходных переходах появились предупреждающие надписи
Регионы получили право наносить специальную (диагональную) дорожную разметку на особо сложных участках дорог — перекрестках с пересекающимися транспортными потоками. Загораживать проезд на перекрестке для поперечных транспортных потоков и раньше запрещалось, однако специальной разметки, обозначающей запрет, не было.

Теперь водителям нельзя выезжать на перекресток или любой другой участок дороги, где есть новая разметка, если нет возможности проехать "вафельницу" без остановки. Штраф за остановку на "вафельнице" составит тысячу рублей.

О наличии такой разметки на дороге предупреждает новый дорожный знак — "Участок перекрестка". Его будут ставить на расстоянии не более тридцати метров до "вафельницы".

Еще в 2016 году первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил регламентировать применение новой дорожной разметки на перекрестках — узора в виде желтой диагональной сетки, заезд на которую на красный сигнал светофора будет облагаться штрафом. Новую разметку предложили эксперты по безопасности дорожного движения как один из путей решения проблем пробок.

До подписания постановления такая разметка применялась в качестве эксперимента на некоторых улицах Москвы — например, на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской, а также Автозаводской и Велозаводской улиц и Автозаводской с улицей Ленинская Слобода.

Новый экзамен на права

А в будущем, как ожидается, изменения ждут и правила проведения экзаменов на водительские права. Об этой идее рассказал глава ГИБДД Максим Черников.

Сотрудник ГИБДД на месте ДТП в Москве. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Дмитрий Макаров
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Предложение Госавтоинспекции заключается в том, чтобы объединить две части практического экзамена в одну — когда будут проверяться навыки вождения на площадке и в реальных городских условиях.

"Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки", — сказал Черников в интервью газете "Коммерсантъ".

По мнению главы ГИБДД, это нововведение позволит сократить количество аварий на дорогах и улучшить подготовку водителей.

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При этом Черников отметил, что для оценки навыков водителей на площадке достаточно проверки в рамках автошколы. По его словам, основные трудности возникают именно в дорожном потоке. Глава ГИБДД подчеркнул, что автошколы порой просто не могут обеспечить необходимый уровень подготовки водителей.

"Остаются вопросы к обучению в автошколах. Многие организации не обеспечивают подготовку такого уровня, чтобы человека можно было выпустить на дорогу. В результате не более восьми процентов претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Это, конечно, слабый уровень подготовки", — констатировал Черников.

Он добавил, что в 2017 году количество аварий с участием неопытных водителей снизилось на 15 процентов, что, по его мнению, стало результатом предыдущих усложнений экзаменов на права. До этого, добавил Черников, аварийность только росла.

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