В Москве на пешеходных переходах появились предупреждающие надписи

Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом

Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На пешеходных переходах в Москве появились надписи, напоминающие о правилах безопасности, сообщает пресс-служба ГКУ "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД)

Акция проведена Центром организации дорожного движения совместно со столичным управлением ГИБДД.

"Вблизи 14 пешеходных переходов на тротуаре нанесли предупреждающие граффити: "Возьмите ребёнка за руку", "Посмотрите по сторонам", "Снимите наушники", — говорится в сообщении.

"Мы с коллегами из ГИБДД на постоянной основе проводим работы по снижению аварийности в городе. Строим светофоры и камеры, организовываем пешеходные переходы, работаем точечно в очагах аварийности", — приводятся в сообщении слова руководителя ЦОДД правительства Москвы Вадима Юрьева.

Он выразил надежду на то, что подобные надписи привлекут внимание пешеходов и заставят их задуматься о правильном и безопасном переходе дороги.

Кроме того, в ходе акции взрослым и детям раздали более тысячи листовок с основными правилами перехода дороги.

"Здоровье и жизнь – это самое ценное в мире. И для того, чтобы их сохранить, необходимо соблюдать правила дорожного движения", — заключил Юрьев.