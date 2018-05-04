Школьников призвали написать гимн к 155-летию Московского зоопарка

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Московский зоопарк объявил конкурс на текст своего гимна к 155-летнему юбилею зоосада, который будет отмечаться в феврале 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В феврале 2019 года Московский зоопарк — первый зоопарк России и один из старейших в Европе — отметит 155-летие. В преддверии дня рождения он объявляет конкурс на текст своего гимна. Стать его участниками могут школьники со всей России", — говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе нужно придумать стихи о зоопарке и его обитателях и подать заявку. Лучшие тексты до конца августа отберет специальная комиссия из известных российских и зарубежных поэтов, сказано на сайте.

Отмечается, что варианты текстов принимаются до 1 сентября, а конкурс на музыку для гимна объявят в сентябре, однако можно сразу прислать готовое произведение с написанной музыкой.

В качестве жюри выступят Евразийский совет композиторов и комиссия по творчеству для детей и юношества, куда входят ведущие детские композиторы из разных стран мира. Некоторые из них представят на конкурс свои работы.