Собянин прокатился в метро и проверил работу бесплатного Wi-Fi в вагонах

Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия станции метро Ховрино в Москве. Архивное фото

Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия станции метро Ховрино в Москве. Архивное фото

Мэр Москвы Сергей Собянин прокатился в метро и опробовал в работе бесплатный Wi-Fi в вагонах.

На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, на которой стоит в вагоне среди пассажиров.

"Гаджеты — все. Реальность — ничто. Проверил: Wi-Fi в мосметро работает", — написал он в описании фотографии.