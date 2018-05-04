В России изменились правила техосмотра автомобилей

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В России вступили в силу новые правила технического осмотра автомобилей.
Соответственно, изменились и условия наказания недобросовестных операторов техосмотра.
Предыдущая редакция закона вводила ответственность за выдачу диагностических карт владельцам неисправных автомобилей. Теперь специально оговорено, что операторов накажут за выдачу карты с положительным вердиктом при условии, что транспортное средство не соответствует требованиям безопасности.
В феврале правительство ужесточило правила проведения техосмотра. Кроме знака аварийной остановки обязательно проводится досмотр аптечки. Новые правила не допускают загрязнения на рассеивателях внешних световых приборов и установку на них бесцветных или окрашенных оптических деталей. Кроме того, не допускается подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля.