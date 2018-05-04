В России изменились правила техосмотра автомобилей

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В России вступили в силу новые правила технического осмотра автомобилей.

Раньше, если при прохождении осмотра автомобиль не соответствовал хотя бы одному из обязательных требований безопасности, диагностическая карта ему не выдавалась. Теперь этот документ может получить любое авто, но с указанием в карте несоответствующих требований.

Соответственно, изменились и условия наказания недобросовестных операторов техосмотра.

Предыдущая редакция закона вводила ответственность за выдачу диагностических карт владельцам неисправных автомобилей. Теперь специально оговорено, что операторов накажут за выдачу карты с положительным вердиктом при условии, что транспортное средство не соответствует требованиям безопасности.

В феврале правительство ужесточило правила проведения техосмотра. Кроме знака аварийной остановки обязательно проводится досмотр аптечки. Новые правила не допускают загрязнения на рассеивателях внешних световых приборов и установку на них бесцветных или окрашенных оптических деталей. Кроме того, не допускается подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля.