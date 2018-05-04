Гости церемонии инаугурации Путина получают памятную серебряную медаль

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Приглашенным на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина вручают памятную серебряную медаль.

На одной стороне медали Спасская башня Кремля и подпись "Москва. Кремль. 7 мая 2018 года", стрелка на Курантах показывает полдень — в это время начнется торжественная церемония вступления избранного президента в должность.

На обратной стороне — двуглавый орел и подпись "Вступление В.В. Путина в должность президента России".

Вместе с приглашением на церемонию гостям вручают деревянную шкатулку, внутри обшитую бархатом, там и лежит памятный знак из серебра 925 пробы.