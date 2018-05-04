В Петербурге вместе с георгиевскими ленточками раздадут правила их ношения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Вместе с георгиевскими ленточками, которые будут раздавать у станций петербургского метрополитена с 5 по 7 мая, всем желающим будут выдаваться памятки о том, как следует их носить, сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

"Уже с завтрашнего дня "Волонтеры Победы" у всех станций метро начнут раздавать георгиевские ленточки. В том числе будут распространяться и правила, как допустимо носить георгиевскую ленточку и как недопустимо. К сожалению, в последнее время мы сталкиваемся с тем, что чуть-чуть не по назначению используют этот символ — например, привязывают на автомобильные антенны или завязывают вместо шнурков", — сказал он.

По словам Заставного, волонтеры не будут пресекать использование георгиевских ленточек не по назначению, однако будут рекомендовать, как следует их носить.

Как сообщалось ранее, акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Петербурге 24 апреля, когда на Московском вокзале и Пулково "Волонтеры Победы" вместе с ветеранами Великой Отечественной войны раздали около 10 тысяч ленточек. В период с 5 по 7 мая у станций петербургского метрополитена предполагается распространить более 400 тысяч георгиевских лент.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости (с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.

С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".