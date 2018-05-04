В Крыму украинских браконьеров обвинили в истреблении дельфинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Противоправная деятельность в Черном и Азовском морях украинских браконьеров привела к истреблению более 70 краснокнижных дельфинов с начала этого года, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

"Пограничное управление принимает все необходимые меры по пресечению противоправной деятельности в Черном и Азовском морях, в результате которой украинскими браконьерами с начала этого года истреблено более 70 краснокнижных дельфинов", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что млекопитающие погибли от рыболовецких сетей браконьеров. Все факты указывают на браконьерский промысел в запрещенных районах лова, либо районах, где проходят миграционные пути дельфинов, отмечали крымские пограничники.

Дельфины, среди которых встречаются азовки, белобочки и афалины, в основной массе погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов, что подтверждено фотографиями изувеченных животных, сообщали ранее пограничники.

В ведомстве отмечали, что статистика фактов гибели дельфинов далеко не полная, так как фиксируются только те факты, о которых местные жители известили пограничников и экологов. Помощь пограничникам оказывают сотрудники научно-экологической организации "Безмятежное море".

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