В Казани во время ЧМ-2018 ограничили продажу алкоголя

КАЗАНЬ, 4 мая — РИА Новости. Кабинет министров Татарстана ограничил продажу алкоголя на нескольких территориях Казани в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

"Установить, что не допускаются продажа и употребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, в том числе при оказании услуг общественного питания", — говорится в постановлении.

В документе уточняется, что ограничения коснутся определенных территорий – стадиона "Казань Арена" и территории вокруг, двух казанских железнодорожных вокзалов, международного аэропорта "Казань", двух автовокзалов, части центра города, а также зоны фан-феста. При этом ограничения будут действовать накануне дня проведения матчей и непосредственно в день игр.

Как отмечается, ограничения вводятся в соответствии с федеральным законодательством и указом президента РФ о мерах безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Подобные ограничения розничной продажи и употребления алкогольной продукции в Казани уже вводились в прошлом году в период проведения матчей Кубка Конфедераций.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи. Казань будет принимать матчи группового этапа: 16 июня состоится встреча сборных Франции и Австралии, 20 июня – Ирана и Испании, 24 июня сыграют команды Польши и Колумбии, 27 июня – Южной Кореи и Германии. Также 30 июня Казань примет матч 1/8 финала, а 6 июля – матч 1/4 финала чемпионата мира.

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