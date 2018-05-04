Путин не будет играть в хоккей в день инаугурации, заявил Песков

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в день инаугурации 7 мая не будет играть в хоккей, как это было шесть лет назад, график Ночной хоккейной лиги в этом году немного иной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается хоккея, седьмого числа хоккея не будет, график Ночной хоккейной лиги чуть-чуть иной в этом году. Он будет в обозримой перспективе", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли в день инаугурации в графике президента что-то необычное, как в прошлый раз, когда он участвовал в матче Ночной хоккейной лиги.