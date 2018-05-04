Собянин предложил обсудить сложности работы патронажной службы

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу посетил столичную поликлинику №68 на Малой Якиманке, ознакомился там с работой патронажной службы и предложил обсудить возникающие сложности.

"Ранее патронажной службе в силу объективных причин не уделялось очень много времени… Продолжительность жизни в Москве растет, но возникают и проблемы — все больше людей нуждаются в медицинском уходе. В прошлом году я дал поручение (о создании патронажной службы в Москве – ред.). Сегодня я посетил патронажного пациента, есть улучшения; но есть и сложности — давайте обсуждать", — сказал мэр при посещении поликлиники.

В свою очередь главный врач медучреждения Наталья Кузенкова отметила, что у них наблюдаются более 40% лиц пожилого возраста, а также проживают более 100 участников Великой Отечественной войны.

"Хочу отметить, что 78% патронажных пациентов — это женщины, страдающие тяжелыми неизлечимыми хроническими заболеваниями с огромной нагрузкой на семью. Мы работаем с родственниками, в том числе обучаем их работе с пролежнями, и психологически поддерживаем", — сказала Кузенкова.

Она подчеркнула, что до возникновения столичной патронажной службы на участке поликлиники наблюдалось "максимум 30 таких пациентов", а сама служба вызова на дом, которая к ним выезжала, состояла из дежурных врачей. Не было единой обращенной информации о таких пациентах. "А сейчас у пациента свой доктор, он ведет анализы, прописывает инъекции, если это необходимо. Кроме того, наши врачи оставляют визитки с рабочими мобильными номерами, куда можно позвонить и проконсультироваться в случае необходимости", — пояснила Кузенкова.