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Общество

В Подмосковье началась первая репетиция воздушной части парада Победы

10:1604.05.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРепетиция парада Победы. Архивное фотоРепетиция парада Победы. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АЭРОДРОМ КУБИНКА (Московская область), 4 мая — РИА Новости. Первая репетиция воздушной части парада Победы началась в эти минуты в Подмосковье. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, примерно через 40 минут вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил России достигнут центра Москвы и пролетят в парадном строю над Красной площадью.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Из подмосковной Кубинки в 10.00 мск вылетели вертолеты, которые откроют воздушную часть парада над столицей. За ними последуют самолеты, которые ранее поднялись в воздух с семи аэродромов страны и подлетят к назначенным точкам в строго запланированное время", — сообщили в российском военном ведомстве.

На аэродроме в Кубинке во время воздушных репетиций парада Победы базируются все вертолеты парадного строя: Ми-26, Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52. Также отсюда вылетают истребители МиГ-29 и Су-30СМ авиагрупп "Стрижи" и "Русские витязи" и штурмовики Су-25, которые традиционно украсят небо над Москвой дымом цветов российского флага.

В Минобороны подчеркивают, что "каждая воздушная тренировка — огромная ответственность для каждого летчика". Экипажам вертолетов и самолетов, летящим на предельно низких высотах над большим городом, приходится бороться с так называемой "болтанкой", когда слои нагретого воздуха постоянно смешиваются с более холодными воздушными массами, и из-за разницы температур аэродинамика полета любого воздушного судна несколько усложняется. Кроме того, летчикам необходимо держать ювелирно точный воздушный строй и подлетать к Красной площади в строго отведенное для них время. Промедление или ускорение даже на две-три секунды может негативно сказаться на красоте и слаженности всего парадного строя авиации.

Репетиция парада Победы. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В этом году в военном параде принимают участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Следом за вертолетами в разной последовательности пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25. "Изюминкой" парада станет пара новейших истребителей Су-57, которые впервые пролетят над главной площадью страны. Они взлетели с подмосковного аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском. Также новинкой этого воздушного парада станет то, что его впервые завершит пролет пары самолетов МиГ-31К с системой "Кинжал".

С учетом Кубинки, для выполнения полетов авиации Воздушно-космических сил России на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях. В апреле летчики уже выполнили шесть совместных тренировок с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в Алабине. 6 мая всех участников Парада Победы ждет генеральная репетиция, которая начнется в 10:00 мск.

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