Движение в Москве 5 мая ограничат из-за проведения мотофестиваля

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Движение по ряду улиц российской столицы будет ограничено 5 мая в связи с проведением Московского мотофестиваля-2018, сообщил информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

Согласно схеме ограничения движения, 5 мая с 11.30 будет закрыто движение по Садовой-Спасской улице, проспекту Мира, Садовому кольцу от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымскому проезду, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический вал, Комсомольскому проспекту и проспекту Вернадского. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.

Отмечается с 6.30 до 11.30 5 мая будет также полностью закрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой. Уточняется, что с 00.01 5 мая до 00.01 6 мая будут полностью перекрыты Университетский проспект, Университетская площадь и улица Косыгина.