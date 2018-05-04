Более тысячи военных музыкантов примут участие в параде Победы в Москве

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 40 оркестров и 1000 военных музыкантов, сообщил РИА Новости начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ полковник Тимофей Маякин.

"Помимо сводного военного оркестра у нас в параде принимают участие суворовцы военно-музыкального училища, с их учетом можно говорить о том, что на Красной площади будет присутствовать и участвовать в параде 1000 музыкантов. Сводный оркестр 900 человек и 100 человек суворовцев. Всего в состав сводного оркестра входит 39 оркестров, в том числе сводный оркестр войск Национальной гвардии, сводный оркестр МЧС и сводный пограничный оркестр", — сказал Маякин.

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