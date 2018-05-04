Роботов-саперов и беспилотники провезут по Красной площади на платформах

Ударный беспилотный самолет Корсар во время прохода военной техники на репетиции парада Победы на Красной площади

Ударный беспилотный самолет Корсар во время прохода военной техники на репетиции парада Победы на Красной площади

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Робот-сапер "Уран-6", робот-танк "Уран-9" и беспилотники проедут по Красной площади на транспортных платформах, а не своим ходом, заявил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

Парад на Красной площади пройдет 9 мая. В нем примет участие 13 тысяч человек, 120 единиц бронетехники и 73 летательных аппарата.

"Впервые по Красной площади проедут многофункциональные робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", армейские снегоходы, оборудованные кабиной, зрители также увидят беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран". Всю эту технику провезут на специальных грузовых автомобилях с целью поддержания единого темпа прохождения механизированной колонны", — сказал он в интервью, опубликованном в "Красной звезде".