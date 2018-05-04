Над Москвой в 10.55 пролетит авиация, участвующая в параде Победы

Штурмовики Су-25 во время репетиции воздушной части парада Победы. Архивное фото

Штурмовики Су-25 во время репетиции воздушной части парада Победы. Архивное фото

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Авиация, участвующая в параде в Москве, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пролетит над Красной площадью 4 мая в 10.55, заявил в пятницу главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.