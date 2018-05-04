Над Москвой в 10.55 пролетит авиация, участвующая в параде Победы

08:5904.05.2018
(обновлено: 09:00 04.05.2018)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Авиация, участвующая в параде в Москве, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пролетит над Красной площадью 4 мая в 10.55, заявил в пятницу главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
"Четвертого мая в 10.55 над главной площадью страны появится авиация. Почему я говорю о точном времени? Потому что на параде начать пролет над Красной площадью сразу после прохода по брусчатке колонны техники непросто. Авиация поднимается в небо с восьми аэродромов, от некоторых до Москвы — больше одной тысячи километров. А при полете над столицей все должно быть рассчитано с точностью до нескольких секунд", — сказал Салюков в интервью газете "Красная звезда
".