Семья внука леопарда-"крестницы" Памелы Андерсон попала на видео

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Фотоловушки нацпарка "Земля леопарда" в Приморье впервые зафиксировали внука леопарда Памелы, чьим "хранителем" является известная голливудская актриса Памела Андерсон, с его мамой и предполагаемым отцом, сообщает учреждение.

Ранее представитель нацпарка "Земля леопарда" сообщил журналистам, что детеныш Памелы — предположительно, от самца-ловеласа Лорда, так как в 2017 году он был замечен и с Памелой, и с двумя другими самками.

Ранее представитель нацпарка "Земля леопарда" сообщил журналистам, что отцом котенка мог быть тигр Лорд, так как в 2017 году он был замечен с Памелой и двумя другими самками.

"Детеныш дальневосточного леопарда, его мать и возможный отец впервые попали в объектив камеры на одной площадке. Молодой мамой оказалась дочь самки леопарда Памелы", — говорится в сообщении. Специалисты убедились, что в "Кедровой пади" появилась новая пятнистая семья. На видео в одной из видовых точек заповедника видно, как котенок изучает пригорок, осматривается по сторонам и убегает дальше.

"Судя по шелесту листвы, его мама находится рядом, но появляется перед камерой только спустя час. Самка тщательно обнюхивает землю и вскоре также скрывается из поля зрения. Проходит время, и перед видеоловушкой вновь появляется леопард. Научные сотрудники "Земли леопарда" выяснили, что самка на видео – Leo 120F — молодая дочь леопардессы Памелы, тогда как самец – нынешний "хозяин" "Кедровой пади" — Leo 12M по имени Тайфун", — отметили в пресс-службе.

Как рассказали в нацпарке, Тайфун – единственный самец на этой территории, научные сотрудники предполагают, что именно он стал отцом детеныша самки Leo 120F.

Актриса Памела Андерсон стала хранителем леопарда в 2015 году, сертификат ей вручили в Кремле. Хищницу она назвала своим именем — Памела. Первого котенка Памелы подростком камера запечатлела в октябре 2017 года, до этого самке около года удавалось скрывать своего малыша. О первенце хищницы Памела Андерсон написала на своем сайте.

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире и самый северный из подвидов леопарда. Согласно результатам последнего учета, в 2017 году на особо охраняемой природной территории "Земля леопарда" было зафиксировано 84 взрослых пятнистых хищника и 19 котят.

"Кедровая падь" – государственный природный заповедник, входящий в состав ФГБУ "Земля леопарда". Он носит статус биосферного резервата ЮНЕСКО и является старейшим заповедником Дальнего Востока.