РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Роскачество рассказало, как определить самое вкусное мороженое

08:1904.05.2018
07011
© РИА Новости / Сергей ВенявскийПерейти в фотобанкМороженое. Архивное фотоМороженое. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Объем продаж мороженого традиционно возрастает в России с наступлением тепла, Роскачество сообщило, что намерено исследовать этот продукт.

По данным организации пломбир в вафельном стаканчике проверят на соответствие 30 параметрам качества и безопасности. В исследовании примут участие свыше 30 самых популярных брендов, присутствующих на российском рынке. В исследование войдет продукция, произведенная в 20 регионах России, включая торговые марки из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Татарстана, Нижегородской и Самарской областей, Костромы, Краснодарского края.

"Идеальное мороженое, согласно повышенным стандартам Роскачества, должно обладать чистым и сладким вкусом, плотной, кремообразной консистенцией, однородной структурой (без ощутимых комочков жира и кусочков льда) и приятным запахом ванили", — сообщили в организации.

Что проверят

Вид Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В Москве начнут работу около 80 тележек с мороженым и напитками
В первую очередь, эксперты проанализируют качественный состав мороженого: пломбир пройдет проверку на массовую долю молочного жира, количество сухих веществ (в том числе массовую долю обезжиренного сухого остатка), кислотность, взбитость и другие свойства продукта. Также эксперты определят, есть ли в составе мороженого немолочные жиры – для этого мороженое исследуют на наличие фитостеринов.

Что касается жирности, на упаковке она всегда указывается в процентах и влияет на наименование мороженого: для молочного не более 7,5%, сливочного от 8 до 11,5%, для пломбира от 12% до 20%. Пломбир, соответствующий стандартам Роскачества, должен содержать не менее 15% жира и обладать насыщенным сливочным вкусом. Кроме того, мороженое отдельно проверят на степень окисления жировой фазы — анизидиновое и перекисное число, что является показателем свежести продукта.

В отношении безопасности, специалисты проверят пломбир на микробиологические показатели, например, наличие кишечной палочки, дрожжей и плесени, а также общее количество бактерий. Также будет изучено наличие токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), микотоксинов, пестицидов, радионуклидов и других недопустимых веществ.

Результаты исследования будут доступны на портале Роскачества в конце мая — когда мороженое станет одним из наиболее востребованных сезонных продуктов.

Советы

Задержание. Архивное фото
CC0 / Public Domain /
Белорусский Робин Гуд на украденные деньги накормил детей мороженым
Специалисты Роскачества дали детальные рекомендации по выбору мороженого. Прежде всего, необходимо обращать внимание на этикетку. Первое, с чем необходимо ознакомиться — это с самим названием продукта. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как "мороженое растительно-сливочное" или "мороженое с растительным жиром".

Второй фактор — вес. Вес порции должен быть указан в граммах, поскольку вся продукция в соответствии с ГОСТом измеряется специалистами именно в этой единице, а указание производителем веса, например, в миллилитрах не будет соответствовать ее фактической массе.

Эксперты предупредили, что купить мороженое без стабилизаторов вкуса не получится. "Это естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют продукту держать форму", — говорят они.

При производстве допускаются многие натуральные стабилизаторы и загустители, в том числе, камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие. Этих добавок не стоит бояться – их содержание, как правило, находится на крайне низком уровне.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин назвал самое вкусное мороженое в России
Если потребителя все равно настораживает наличие Е-добавок, то можно отдать предпочтение натуральным компонентам, таким как агар-агар или желатин.

Также стоит обратить внимание на внешний вид мороженого. В идеале мороженое должно быть равномерного цвета. "Оттенки белого" зависят от процента жирности: чем он выше, тем "желтее" цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета — это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем.

Что касается текстуры и формы, мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. В магазине вы найдете только закаленное мороженое, в то время как мягкое там просто не может продаваться. Все дело в технологии: закаленное мороженое производится из смеси, которую затем фризеруют (процесс, при котором смесь мороженого частично замораживается и насыщается воздухом — ред.), расфасовывают и закаливают (процесс шоковой заморозки до низких температур — минус 18 градусов и ниже — ред.). Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет небольшой срок хранения.

Качество откола

Мороженое. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
На "мировом чемпионате" в Италии выбрали лучшее мороженое
Специалисты также рассказали, что если вы достали мороженое из морозилки и оно откалывается — значит вы выбрали качественный продукт. Отколоть маленький кусочек от продукта – самая простая проверка его качества, так как хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции.

А если оно покрыто кристалликами льда – значит, оно проходило повторную заморозку, вкус у такого продукта уже испорчен.

При выборе мороженого обратите внимание на форму: если мороженое деформировано, есть вероятность, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе. К окончанию безопасного для употребления периода мороженое начинает терять свою форму и "усыхает".

Мороженое. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
Нижегородская компания будет поставлять мороженое в Китай
"К сожалению, действенных способов обнаружить растительные жиры при покупке нет. Связано это, как ни странно, с улучшением технологий производства. Единственный способ понять, добавлял ли производитель в мороженую массу растительные жиры – это отдать образец в лабораторию и исследовать на наличие фитостеринов", — добавляют в Роскачестве.

Нужно заметить, что мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое масло или иные виды растительных жиров. Необходимо подчеркнуть, что такой продукт не несет угрозы здоровью, но отличается по вкусу и консистенции.

А тем, кто следит за фигурой, мороженое будет полезно — достаточно выбрать, например, вместо кондитерского торта торт-мороженое. Рекомендованная норма употребления мороженого для взрослых – не более 3–4 раза в неделю, для детей – 2–3 раза в неделю.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена