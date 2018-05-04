В Москве запустили пять новых фонтанов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пять новых фонтанов запустили в Москве, заявил журналистам заммэра российской столицы Петр Бирюков в пятницу.

"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы впервые запустили пять новых фонтанов, созданных в прошлом году в рамках программы городского благоустройства", — рассказал он.

На Биржевой площади появился 20 метровый в диаметре "сухой" фонтан, окруженный дубовым парапетом. Светодинамический режим в зависимости от выбранной музыкальной композиции варьирует высоту струй от 50 сантиметров до 8 метров, яркость и цвет освещения, а также включает функцию пара. Фонтан имеет несколько режимов работы — шоу, дневной и ночной.

Бирюков уточнил, что еще два "сухих" фонтана появились в Лубочном переулке и на Болотной площади. Подземные чаши этих фонтанов устроены в один уровень с окружающим плиточным покрытием. Так высота 43 струй фонтана в Лубочном переулке составляет от 60 сантиметров до одного метра. Вода из них ниспадает в чашу площадью 156 квадратных метров, по вечерам у фонтана включается подсветка.

На Болотной площади фонтан разделен на две зоны. Площадь правой чаши — 82 квадратных метра, вода в нее льется из 26 форсунок, а в левую, площадью 64 квадратных метра, падает 21 струя. Их высота варьируется от 60 сантиметров до одного метра.

"В рамках комплексного благоустройства парка "Площадь Юности" также был создан "сухой" фонтан с подземной чашей в один уровень с плиточным покрытием. Площадь его чаши — 196 квадратных метров, количество струй — 75, а их высота — от 50 сантиметров до 4 метров. Музыкальная динамическая подсветка делает фонтан особенно красивым", — добавил Бирюков.

Новый фонтан появился также в парке "Сад будущего". Его построили на пересечении нескольких дорожек в центральной части парка. В отделанную гранитом чашу площадью 50 квадратных метров льется вода из 12 струй, а скамейки и светильники рядом с фонтаном, по словам вице-мэра, создают условия для комфортного отдыха.