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Общество

Накреативили. Как чиновники в регионах решают проблемы с помощью фотошопа

08:0004.05.2018
09835
© портал "Открытый Город"Детская площадка, на которой власти района нарисовали резиновое покрытиеДетская площадка, на которой власти района нарисовали резиновое покрытие
© портал "Открытый Город"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Кемеровской области на сайте районной администрации опубликовали отчет о благоустройстве детской площадки с тренажерами в поселке Белогорск, использовав фотошоп. Дело в том, что резинового покрытия, изображенного снимке, в реальности нет. Местные общественники обратили внимание на обман, теперь этим занимаются следователи.

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СК проверяет информацию о "нарисованной" детской площадке в Кузбассе

Чиновники в регионах не раз применяли фоторедакторы, чтобы скрыть некачественную работу или отчитаться в том, чего вообще не сделали. Что за этим стоит — лень или халатность — в материале РИА Новости.

Вместо резины — щебень

Фотоотчет о выполнении работ по программе благоустройства городской среды власти Тисульского района представили в конце апреля. Снимков много, в том числе и с детской площадки. Однако местным жителям одна из фотографий показалась слишком неестественной: посреди заснеженного поселка — резиновое покрытие.

Выехавшие на место активисты увидели несколько иную картину: никакого покрытия, тренажеры стоят прямо на земле, вокруг — строительный мусор.

Обескураженные жители обратились в ОНФ. Член кемеровского отделения организации Максим Учватов изучил контрактные документы на ремонт в поселке и расписал, куда должны были быть направлены деньги. В 2017 году администрация района заключила контракт с красноярской фирмой "Седьмой этаж" на 2,1 миллиона рублей, рассказал он РИА Новости. Все средства были освоены, в смете значится и та самая детская площадка — на нее потрачено 153 тысячи рублей.

Активисты возмутились не только отсутствием прорезиненного покрытия и явным фотошопом. "В сметах добавлено по 277 кубометров щебня на каждый двор. Представьте: в кузов одного КамАЗа в среднем помещается десять кубов. Какие же объемы материала должны быть на одной площадке? Щебня по факту нет, но деньги израсходованы, акты подписаны", — говорит Учватов.

© Фото : портал "Открытый Город"Детская площадка со спортивными тренажерами, по версии властей Тисульского района
© Фото : портал "Открытый Город"
Детская площадка со спортивными тренажерами, по версии властей Тисульского района

Глава Белогорского городского поселения Сергей Кирпичников, подписывавший акт приема работ, не отрицает, что площадка сейчас находится не в том виде, как на опубликованных на сайте фото. Он объяснил корреспонденту РИА Новости, что есть гарантийное письмо, оборудование и материал уже закуплены.

"Просто по погодным условиям мы не смогли вовремя все установить. До 20 мая все будет устранено", — уточнил он и подтвердил, что "скреативить" чиновники решили ради срочного отчета. Кому пришла идея по поводу фотошопа, Кирпичников не сообщил, сославшись на то, что "это очень долгая история".

© Фото : портал "Открытый Город"Та же детская площадка, сфотографированная местными жителями
© Фото : портал "Открытый Город"
Та же детская площадка, сфотографированная местными жителями

Тем не менее Максим Учватов отмечает, что даже если материал закуплен, но не был установлен по погодным условиям, никаких документов, подтверждающих это, нет. "А значит, глава поселения не имел права принимать работы и подписывать акты ввода в эксплуатацию, поскольку это явная халатность", — аргументирует он.

Благодаря общественному резонансу, делом занялись следователи. В СКР уже заявили, что намерены изучить всю документацию администрации Белогорска, касающуюся программы благоустройства.

Асфальт, которого нет

Истории, когда чиновники отчитываются о своей работе, перебарщивая с графическим редактором, не редкость. Фотожабы, выданные за реальность, активно обсуждают в социальных сетях. И зачастую это способствует решению проблем.

Вид с набережной реки Фонтанки на Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Так, чиновники Приморского района Санкт-Петербурга в 2016 году отчитались о ремонте пешеходной дорожки. Однако местные жители сразу заподозрили обман: дорожка по факту находилась в том же состоянии, что и раньше, это можно было легко проверить, просто выглянув в окно.

"Похоже, в администрации Приморского района решили, что дешевле нанять хорошего дизайнера, который бы "отфотошопил" картинки и сделал желаемое действительным", — предположили горожане.

Изображения разошлись по Сети, "креатив" увидели все. Власти района потом оправдывались, что произошел технический сбой, из-за которого по ошибке был опубликован макет предполагаемой реконструкции. И только спустя год долгожданный асфальт все же появился на дорожке.

Фотошопом не брезгуют и некоторые депутаты. Жители Сарова в 2017 году устроили бурную дискуссию в соцсетях по поводу проблем одного из районов города. В частности, речь шла о подъезде без козырька, над которым зимой нависают опасные сосульки. Горожане утверждали, что избранный ими депутат ничего не делает и в суть ситуации не вникает. Вскоре пользователям ответил помощник того самого депутата: он опубликовал "отфотошопленный" вариант присланного жителями снимка.

Просто лень

Общественники считают, что такие забавные на первый взгляд фотожабы должны проверять правоохранительные органы, поскольку за этим могут скрываться коррупционные схемы. Руководитель проекта ОНФ "Убитые дороги" Александр Васильев пояснил корреспонденту РИА Новости, что чиновники должны отчитываться за федеральные средства, которые они получили, например, по той же программе благоустройства "Городская среда". Отчеты принимают в базу "ГИС-ЖКХ", к ним в том числе должны быть прикреплены фото "было — стало".

Вручение подарка
© Depositphotos / Syda_Productions
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"Сдают отчет, чтобы подтвердить исполнение работ и оплату. Иногда таких фото нет, поэтому идут на креатив. Конечно, все это надо проверять следователям, потому что в каждом таком случае, безусловно, не все чисто", — полагает Васильев.

По его словам, фотошоп — не единственный инструмент, помогающий некоторым служащим скрыть истинное положение дел. "В Великом Новгороде власти решили отделаться отпиской по поводу ремонта дорог. С подрядчиком ведется претензионная работа, дефекты по гарантии не устраняются, а представители администрации, чтобы не объяснять всю эту ситуацию в ответе, просто сообщили, что дороги не находятся на гарантии", — приводит он пример.

Далеко не всегда речь идет о каких-то коррупционных схемах, зачастую дело в банальной лени, резюмирует эксперт.

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