Путин отправил в отставку пятерых генералов МВД и СК

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности высокопоставленных сотрудников МВД и Следственного комитета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Свои посты покинут:

начальник управления МВД по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов,

руководитель следственного управления СК по Пермскому краю генерал-лейтенант Марина Заббарова,

прокурор Тульской области Александр Козлов,

начальник главного управления МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев,

заместитель начальника главного управления МВД по Краснодарскому краю полковник полиции Юрий Кузнецов,

первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-майор Иван Лукин,

руководитель следственного управления СК по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт,

прокурор Удмуртской Республики Сергей Панов.

Тем же указом президент произвел новые назначения в ряде федеральных государственных органов. О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Апрельские решения

Это не первая волна увольнений высокопоставленных сотрудников федеральных ведомств. В прошлом месяце российский лидер снял с должностей одиннадцать генералов МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета.

Тогда перестановки затронули заместителя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майора Павла Бугаева, начальника Уральского юридического института МВД генерал-майора Александра Гука, главу МВД Удмуртской Республики генерал-майора Александра Первухина, заместителя начальника главного управления МВД по Волгоградской области генерал-майора Виталия Шевченко.

Также постов лишились глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин, глава следственного управления СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков, глава следственного управления СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин, глава следственного управления СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев, глава следственного управления СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов.