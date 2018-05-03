В Московском зоопарке для животных оборудовали укрытия от жары

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Животные Московского зоопарка могут спрятаться от наступившей в столице летней жары в специальных укрытиях, где прохладно даже в самую теплую погоду, рассказал РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.

Необычная для начала мая жаркая погода установилась в Москве на прошедших праздниках. Так, ранее сообщалось, что 2 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года, показатели на метеостанции ВДНХ достигли 27,9 градуса тепла. При этом потепление в столице приблизилось к рекордным значениям: максимальная температура для 2 мая была зафиксирована в 1977 году, тогда столбики термометров показывали плюс 28,2 градуса.

"В вольерах всех обитателей зоопарка оборудованы специальные укрытия, где даже в самую жару прохладно и тенисто. Однако не только теплолюбивые животные чувствуют себя хорошо в весенне-летнюю пору. Московский зоопарк стремится создать максимально комфортные условия и для своих северных обитателей. Например, в вольере у полярных медведей есть специальная снегообразующая установка, которая позволяет животным охлаждаться в сугробах и чувствовать себя комфортно даже в самое жаркое время", — рассказал Саралиев.

Он также отметил, что сотрудники зоопарка поддерживают оптимальную прохладную температуру воды в бассейне у полярных медведей, чтобы в любое время животные могли поплавать и охладиться. Кроме того, в теплой воде могут завестись микроскопические водоросли, из-за которых мех медведя может приобрести зеленоватый оттенок, поэтому за температурой воды в бассейне тщательно следят.

Другие полярные животные – в частности песец и полярные волки – весной меняют свой густой и пушистый мех на более скромный и легкий. Тем не менее, именно мех помогает им не перегреваться в жару и поддерживать оптимальную температуру тела.

"Мы заботимся о том, чтобы каждое животное чувствовало себя хорошо, тщательно следим за тем, чтобы жара не доставляла никому из наших обитателей дискомфорта", — заключила директор столичного зоосада Светлана Акулова.