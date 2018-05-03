В Московском зоопарке для животных оборудовали укрытия от жары

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Животные Московского зоопарка могут спрятаться от наступившей в столице летней жары в специальных укрытиях, где прохладно даже в самую теплую погоду, рассказал РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.
"В вольерах всех обитателей зоопарка оборудованы специальные укрытия, где даже в самую жару прохладно и тенисто. Однако не только теплолюбивые животные чувствуют себя хорошо в весенне-летнюю пору. Московский зоопарк стремится создать максимально комфортные условия и для своих северных обитателей. Например, в вольере у полярных медведей есть специальная снегообразующая установка, которая позволяет животным охлаждаться в сугробах и чувствовать себя комфортно даже в самое жаркое время", — рассказал Саралиев.
Он также отметил, что сотрудники зоопарка поддерживают оптимальную прохладную температуру воды в бассейне у полярных медведей, чтобы в любое время животные могли поплавать и охладиться. Кроме того, в теплой воде могут завестись микроскопические водоросли, из-за которых мех медведя может приобрести зеленоватый оттенок, поэтому за температурой воды в бассейне тщательно следят.
"Мы заботимся о том, чтобы каждое животное чувствовало себя хорошо, тщательно следим за тем, чтобы жара не доставляла никому из наших обитателей дискомфорта", — заключила директор столичного зоосада Светлана Акулова.