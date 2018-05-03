СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, сообщило крымское погрануправление ФСБ.

В ведомстве уточнили, что замечаний и претензий со стороны судовладельцев в связи с проверками не поступало.

В Крыму отметили, что ФСБ работает в Керченском проливе в штатном режиме.

Погранслужба пытается не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов. Также препятствуют контрабанде оружия и боеприпасов и обеспечивают безопасность судоходства и строительства Крымского моста.

При этом пограничники заверили, что экипажи иностранных судов понимают необходимость предпринятых мер. При этом их уведомили о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что с 30 апреля российская сторона в Азовском море ежедневно останавливает для досмотра следующие на Украину суда.

Уточняется, что 30 апреля российский пограничный сторожевой корабль якобы остановил в Керченском проливе теплоход, который следовал по маршруту Греция — Украина, судно осмотрели. В Госпогранслужбе Украины отметили, что в этот же день российские пограничники остановили для проверки теплоход, следовавший по маршруту Израиль — Украина, а на следующий день — судно, которое направлялось на Украину из Италии.

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